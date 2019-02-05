Квартира или жизнь: в Иркутске задержали вымогателей, похитивших человека

События развивались по всем правилам детектива. Ноябрь 2018. Шестеро крепких мужчин.взломав дверь, оказываются в квартире. Они силой выволакивают из него хозяина и увозят в ломбард, принадлежащий одному из бандитов. Молодого человека держат взаперти, почти не кормят, дают совсем мало воды и запугивают. Через пять дней, измученный жаждой, он подписывает дарственную на свое жилье. Парню повезло – его отпустили. В другом городе он обратился в полицию.

-Шестеро фигурантов в возрасте 24-27 лет были задержаны и заключены под стражу, -рассказывает подробности представитель МВД Ирина Волк. - В ходе обысков по местам их проживания изъято травматическое и огнестрельное оружие.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям за убийство, похищение человека и вымогательство. Сами преступники храбрятся и утверждают, что их задержали зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/690152" frameborder="0"></iframe> Иркутске задержана банда вымогателей, похитившая человека.Видео: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

– Обвиняют в вымогательстве» и похищении человека. Это клевета, будем обжаловать, - самоуверенно отвечает один из подозреваемых.

– Меня задержали у мамы дома, все отрицаю, - повторяет за своим подельником другой.

Член банды вымогателей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Также сыщики выяснили, что четверо членов банды могут быть причастны к гибели двух граждан Узбекистана. На допросе задержанные подтвердили догадки следствия. Они вывезли своих жертв за черту города, где и убили. Чтобы замести следы, тела были спрятаны в лесу на Мельничном тракте. Следователи уже обнаружили останки погибших.

Расследование этих преступлений продолжается. Этим делом занялся Следственный комитет.