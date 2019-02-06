В Бурятию завезли колбасу, зараженную африканской чумой: грозит ли эпидемия Иркутску

Партию колбасы, зараженную геном африканской чумы свиней, обнаружили в Бурятии. Мясную продукцию завезли в соседний регион из Монголии, где была вспышка болезни.

- Тот факт, что колбаса заражена, выяснили специалисты Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии 5 февраля, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии. - Товар перевозили через автомобильный пункт "Кяхта" 30 января.

В этот день специалисты взяли пробы, которые оказались положительными. Однако за те пять дней, что готовились результаты, продукцию успели распространить по местным магазинам. Колбасу продавали в Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском, Баргузинском районах Бурятии.

- Речь идет о товаре КОО «Хунс комплекс", - комментируют в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. - Изначально документы на нее были в порядке. Но мы все равно взяли пробы. Однако, по закону, остановить поставку товара, пока не будут получены результаты.

Всего ввезли 8,1 тонн - около пяти тонн успели изъять, а остальные - продали. Колбасу можно было приобрести во многих магазинах соседней республики, в том числе и в крупных сетях.

- Африканская чума свиней не представляет опасности для людей, - добавляют в Россельхознадзоре. - Сейчас главное - не допустить распространение инфекции среди домашних животных и диких кабанов.

Иначе фермеры и те, кто держит домашний скот, могут потерпеть большие финансовые потери - по правилам, если у одного животного обнаружили болезнь, то уничтожается все поголовье в радиусе пяти гектаров. Так было, например, в Хомутове, когда уничтожили сотни свинок.

Пять тонн монгольской продукции сняли с продажи. Фото: пресс-служба правительства республики Бурятии.

В ветеринарной службе Бурятии работает телефон горячей линии. Те, кто накормил животных отходами, в которые могла попасть злополучная колбаса, должны сразу же звонить специалистам.

- Магазины при возврате возмещают двойную стоимость покупателям, которые приобрели с 1 февраля по 5 февраля этот товар, - сообщил замглавы Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Василий Гармаев. - С 31 января из Монголии запрещен ввоз любой животноводческой продукции, кормов.

Могли ли попасть колбасу с опасным геном в Иркутскую области.

- Таких данных у нас нет, проверки еще продолжаются, - добавляют в Россельхознадзоре. - Не исключено, что мелкие предприниматели могли доставить товар в наш регион, поэтому нужно быть внимательными и ни в коем случае не покупать эти мясные изделия.

КОНКРЕТНО

Какую колбасу сняли с продажи:

1.Колбаса Ханский Пир в/к Монголия

2.Колбаса МОНГОЛЬСКАЯ п/к в/у 600гр Монголия

3.Колбаса МОНГОЛЬСКАЯ п/к в/у 250гр Монголия

4 Салями «Улан-Баторская» 600гр

5.Колбаса вареная «Докторская из Монголии» 500гр

6. Колбаса вареная «Дары Монголии» 500гр

Что нужно делать:

1. Проверить содержимое холодильника на наличие у вас перечисленной продукции, которая возможно, инфицирована африканской чумой свиней;

2. Если вы обнаружили у себя колбасу перечисленных марок, необходимо обязательно вернуть ее в магазин, в котором она была приобретена, и получить компенсацию;

3. Если вы уже употребили продукцию, необходимо сжечь или вернуть в магазин остатки колбасы, ее упаковку вместе с другим содержимым мусорного пакета;

4. Если вы скормили домашним животным остатки, отходы колбасы, в том числе обертку и упаковку, необходимо уведомить об этом ветеринарную

5. Если колбаса хранилась в холодильнике в соседстве с другими продуктами, то они также могут нести опасность для животных. Колбасу необходимо сжечь, холодильник - обработать с использованием чистящих средств

6. Если вы увидели, что опасные продукты перечисленных марок все еще продаются, просьба сообщить адрес торговой точки в Россельхознадзор.