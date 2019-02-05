2019-02-05T14:43:15+03:00
Общество

Астрологический прогноз на Год Желтой Земляной Свиньи составил лама Иволгинского дацана

Год Желтой Земляной Свиньи благоприятен для молодежи и пожилых людей
Ольга БУЕВА
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Астрологический прогноз на Год Желтой Земляной Свиньи составил лама Иволгинского дацанаАстрологический прогноз на Год Желтой Земляной Свиньи составил лама Иволгинского дацанаФото: Евгения ГУСЕВА
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Итак, согласно восточному гороскопу 5 февраля вступил в силу год Желтой Земляной Свиньи. С этого же дня начинается и Сагаалган - Белый месяц, который буддисты отмечают с размахом. Так, в республике Бурятии в этот день - выходной. На главных площадях Иркутска и Улан-Удэ станцуют "Глобальный Егор".

Лама Иволгинского дацана, куда каждый год приезжают тысячи паломников, желающих увидеть нетленного ламу Итигэлова, преподаватель Буддийского университета Намсрай Дашидондоков составил прогноз на 2018 год. Каким он будет, что принесет?

Согласитесь, все мы верим в лучшее и ждем только благоприятных прогнозов.

- Стихия 2019 года - Земля, - рассказал астролог. - Это - центр всего. Это кристаллизующая сила, она работает медленно и мощно, все стабилизируя и делая конкретным.

Стихия Земля оказывает особое влияние на людей - делает их более мудрыми и практичными, предприимчивыми, благоразумными, восприимчивыми, привязанными к материальным вещам. Сама хозяйка года - Свинья - честна, отличается простотой и наделена добрым нравом. Она общительна, естественна и идет прямо к сути.

- Свинья всегда ценит стабильные и полезные дружеские связи, - говорит лама. - Ей можно доверять. Она искренна, добродушна и милосердна, но при этом невинна и наивна.

Хотя и кажется бескорыстной, на самом деле Свинья любит деньги. Она щедра с друзьями и любит делиться, но при случае рассчитывает на вознаграждение.

Кому же улыбнется удача в 2019 году?

- Год благоприятен для молодежи и пожилых людей, - говорит лама. - А вот для маленьких детей наступивший год считается не слишком благополучным. Родителям нужно быть внимательными - следить за здоровьем и оберегать от возможных ЧП.

Увы, своей не самой лучшей стороной Свинья повернется к людям, рожденным в год Свиньи, Кролика, Овцы и Змеи. Им нужно быть осторожными и постараться расположить к себе хозяйку года. Совершайте добрые поступки, помогайте другим людям, будьте отзывчивы - и Свинка сжалится.

Мечтаете найти вторую половинку или создать семью? Вперед, Свинья поможет вам! Она любит налаживать семейный очаг. Основательная и неторопливая, она поможет одиноким обрести пару.

Что касается финансовых вопрос, то Свинка - очень бережливая. Поэтому не будьте транжирами! И вообще крупные покупки лучше отложить на следующий год

Тем, кто любит свою работу, хозяйка года обязательно поможет. При этом, говорят астрологи, на работе почти у всех будут командировки, поэтому придется постоянно быть в разъездах. Но благодаря этим поездкам откроются новые возможности: повысится зарплата, будут поощрения со стороны начальства, а также будет рост по карьерной лестнице

Буддисты также спрогнозировали, что в 2019 году весна будет ветряной и холодной, летом ожидаются обильные осадки, и даже вероятно наводнение. Хотя осенний урожай будет плодородным и изобильным. А зима ожидается холодной и снежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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