Подарки на 14 февраля в Иркутске: где купить и что подарить

Самый романтичный праздник года – День всех влюбленных. Его с удовольствием отмечают, даря друг другу валентинки и пылкие признания в самых нежных чувствах. Валентинов день – это так здорово, радостно. Для одних он – легальная возможность назначить свидание предмету воздыханий, для других – еще раз сказать добрые слова мужу или жене. Выбираем самые приятные, самые запоминающиеся подарки на 14 февраля в Иркутске.

Подарки на 14 февраля в Иркутске парню, другу, мужу своими руками

Какой должен быть презент? Да такой, чтобы напоминал о вашей любви, о нежных чувствах, о том, что вы вместе. Самый безошибочный вариант здесь – фотография. О, конечно, если вы умеете рисовать – тогда рисунок. Но в остальных случаях… Берем фото, те, где вы вместе – радостные и веселые и…Первый, самый простой вариант – помещаем его в рамку. Обычную или сердечком. А потом торжественно ставим ее возле компьютера. Ну или находим место в машине (смотря где ваш предмет проводит больше времени). Рамку можно приобрести в магазине, можно сделать самой, если вы еще помните уроки труда. У вас много общих снимков? Создайте памятный альбом. Или сделайте небольшое панно, которое может занять достойное место на стене – как картина…

Можете еще связать или сплести любимому шарф (ах, сейчас так морозно!) и преподнести его на романтическом ужине со свечами. Кстати, не забудьте сервировать стол с теми же сердечками, без которых Валентинов день не Валентинов день. Не умеете вязать? Не беда! Возможно, вы умеете писать стихи. Или отлично готовите и вот сейчас раздобыли рецепт его любимого блюда…Главное – чтобы в то, что вы дарите, была вложена частица вашей души и вашего труда. Такие подарки на 14 февраля в Иркутске своими руками точно вдохновят вашего друга.

Собираем продуктовую корзину на ужин в честь 14 февраля в Иркутске, романтический, но плотный.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушке, жене своими руками на 14 февраля

Съедобный букет! Если вы размышляете над тем, как сотворить подарки на 14 февраля в Иркутске девушке, жене своими руками, это отличный вариант. Вкусно, просто и уникально! Значит, так. Идем на рынок. Покупаем веточку чурчхеллы, курагу, финики . Нанизываем их на шпажки для шашлыков. Составляем букет. Скрепляем его липкой лентой, заворачиваем в подарочную бумагу. Сверху можно положить орешки. Подарок готов.

Второй вариант съедобного букета готовим на праздничный ужин. В этом случае на шпажки нанизываем кусочки яблок, груш, бананов. Сладких фруктов. Готовим «заливку» - сладкий соус. Можно воспользоваться рецептом из интернета, а можно купить баночку меда. Ну, а принцип шашлыка вам известен.

Дама оценит торт. Сложно? Сделайте такой, какой можно не печь. Например, можно купить банку вареной сгущенки, печенье и какао. Правда, банку со сгущенкой придется открыть, ее содержимое выложить в миску, а печенье измельчить и всыпать туда же. Какао добавляем для цвета. Готовое «тесто» раскатываем и делаем из него что угодно – сладкую «колбасу», рулет. А можно купить формочку и сделать сердечко. Или сначала скатать шар, потом «приплюснуть» его и вырезать «сердечко» ножом. Украсьте его ягодами. Где взять? В любом супермаркете. И – в холодильник. Через пару часов все будет готово. Все ингредиенты для торта своими руками на подарки на 14 февраля можно найти в магазинах Иркутска.

Сервируем стол на 14 февраля в Иркутске, украшаем сердечками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Подарки на 14 февраля в Иркутске: другу, мужу

Уфф. Постарались. И сделали своими руками практически шедевр. Но на этом, как правило, мы не останавливаемся. Классический вариант именно на этот праздник, 14 февраля – сердечко. Но! Барышни, имейте совесть. Вы же хотите, чтобы мужчина мечты хранил его? Тогда позаботьтесь о том, чтобы сердечко было еще и полезным. Для этого приобретаем не просто сердечко или не только его. А сердечко, которое легко разместится на столе, в автомобиле – присмотрите полезный гаджет, выберите подарочную кружку. Но вам стоит постараться и выбрать вдобавок подарки на 14 февраля в Иркутске посерьезнее.

При этом обязательно учтите вкусы своего возлюбленного. Не стоит дарить билеты на концерт, если он не любит публичных выходов. Впрочем, это правило касается и отдыха на турбазе, если вы предложите его принципиальному домоседу. Но уж если он любит активный отдых, тогда другое дело. Тогда подойдет и отдых на базе отдыха, и полет в аэротрубе.

Выбираем подарки на 14 февраля в Иркутске девушке.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

Девушке, любимой, жене на 14 февраля

Букет цветов – вот лучший подарок. От такого презента расцветет любая девушка. Ведь это символ признания ее женственности и ее красоты. Букет, на самом деле, может быть любым – и шикарным, и совсем скромным. Смысл в том, чтобы он был. Хотите покорить внимание надолго? Подарите цветы в горшке. Это на подоконник. А если барышня проводит много времени у компьютера, то даже маленький аккуратный кактус подойдет. Ведь, говорят, он нейтрализует излучение. Правда это или нет – в данном случае совершенно неважно.

Ужин в ресторане. И новая «безделушка». Все это – достаточно стандартные подарки на 14 февраля в Иркутске для дам. Но дамы, тем не менее, это ценят. Безделушка – серебро или золото. И тут надо выяснить вкусы избранницы, потому что ошибку вам точно не простят. Есть девушки, которые предпочитают только серебряные украшения. Есть – только золотые. Отличный вариант – посмотреть гороскоп и выбрать камень, ориентируясь по дате рождения. Тогда, выбирая цепочку, кулон или браслет с украшением, точно не прогадаете.

Романтический ужин в кафе и ресторане можно выбрать, ориентируясь по нашему перечню ресторанов. Каждый из них приготовит к празднику что-то особенное – ведь парочки будут там желанными гостями.

Конечно, подарки на 14 февраля в Иркутске для прекрасной половины человечества этим не ограничиваются. Вы ведь знаете предпочтения вашей подруги? Исходите из этого, подыскивая презенты.