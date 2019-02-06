Морозы в Иркутской области: на автовокзале отменены почти рейсы на север области

Риск поломки на трассе есть всегда. А в холода он возрастает в разы. В МЧС Иркутской областисоветуют всем отложить на время дальние поездки. Междугородние перевозчики уже отменили большую часть рейсов, которые связывают областной центр с северными территориями.

– Сегодня, 6 февраля,отменены почти 80% рейсов, - уточнили в кассе Иркутского автовокзала. – Так, например, в Братск из шести перевозчиков, на рейс выйдет лишь один. До Усть-Кута вместо запланированных четырех также отправится только один автобус.

Корреспонденту «Комсомольской правды» также рассказали, что до Жигалово решились ехать три из пяти компаний, осуществляющих перевозки. А вот в Тайшет можно попасть только на поезде, в Аршан – на собственной машине. Тем, чьи рейсы были отменены, предложено вернуть деньги или забронировать билет на другой день.

– Перевозчики сами решают, кто из них отправится в рейс, мы на это повлиять не можем, - уточняют в диспетчерской автовокзала. – Некоторые водители пожаловались, что у них в баках замерзала солярка.

Неудивительно! На севере области столбик термометра опускается до -50. И даже в относительно теплом Иркутске около минус 40.

Однако, есть и такие, кому прихоть погоды на руку. С приходом аномальных морозов в Иркутске резко вырос спрос на отогрев авто. Так по данным портала бесплатных объявлений «Юла», иркутяне в шесть раз чаще стали искать где «прикурить» машину! Как известно, спрос рождает предложение. Цены на услуги растут и уже варьируются от 500 до 1500 рублей.

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