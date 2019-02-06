Я увидел, что автобус летит в кювет: под Иркутском экс-полицейский спас пассажиров от гибели в ДТП

Если бы не реакция подполковника полиции в отставке Сергея Кузьмина из Шелехова, то в самом центре города могла произойти страшная авария с погибшими и пострадавшими. Бывший оперативник ехал в полном рейсовом автобусе, когда случайно, сквозь других пассажиров заметил, что водитель неожиданно отпустил руль и потеряв сознание упал на него головой.

- Смотрю, а мы уже несемся в кювет, - рассказывает Сергей Кузьмин. – Подскакиваю, хватаю руль и выворачиваю его обратно в сторону дороги. Затем попытался переключить рычаг, чтобы выключить скорость, но не смог. Гляжу, а нога водителя по-прежнему нажата на газ. Я ее отодвигаю, а впереди поворот. Вновь хватаюсь за руль и чудом выворачивая его, выполняю маневр. Хорошо что подскочил еще один пассажир, который прямо по полу протиснулся подо мной и руками надавил на тормоз. Так мы и остановились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/690375" frameborder="0"></iframe> Под Иркутском бывший полицейский спас пассажиров автобуса от ДТП.

Пассажиры вызвали потерявшему сознание водителю скорую и сами попытались привести его в чувство, но сделать этого не им, ни прибывшим медикам не удалось. 63-летний мужчина скончался прямо в своем автобусе.

- Узнав о том, что наш сослуживец предотвратил серьезную аварию и помог избежать большего количества жертв, мы приняли решение отметить смелые и решительные действия Сергея Кузьмина и выдать ему благодарность, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Несмотря на то, что подполковник спас десятки людей, сам себя героем он не считает. Кстати в органах внутренних дел он прослужил более 27 лет и дослужившись до начальника штаба отдела МВД России по Шелеховскому району, ушел на заслуженный отдых в далеком 2004 году.