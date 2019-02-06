2019-02-06T15:03:12+03:00
Происшествия

СК: тулунский маньяк, изнасиловавший 12 женщин, может быть причастен еще к нескольким преступлениям

По версии следствия он нападал на местных жительниц с 2001 по 2012 годы [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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СК: тулунский маньяк, изнасиловавший 12 женщин, может быть причастен еще к нескольким преступлениям. Фото: СУ СК России по Иркутской области.СК: тулунский маньяк, изнасиловавший 12 женщин, может быть причастен еще к нескольким преступлениям. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Новые детали расследования появились в деле о маньяке из Тулуна, которого задержали в январе этого года по подозрению в 12 изнасилованиях. Поймать насильника, который по версии следствия, совершил свои преступления в период с 2001 по 2012 годы, не могли почти 20 лет. Действовал он так: подкарауливал поздно вечером женщин на городских улицах Тулуна, приставлял нож к горлу и насиловал. Иногда грабил - отбирал ценные вещи (украшения, кошельки, деньги – сейчас это проверяется)

- Кроме 12 изнасилований за 10 лет, следствие подозревает его еще в ряде нападений на жительниц Тулуна, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Вполне возможно, женщины могли просто не подавать заявление в полицию.

Напомним, выяснить, что большинство изнасилований совершено одним и тем же человеком, полицейским удалось после того, как они изъяли следы с мест преступлений и сравнивали их с ДНК из лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области. Когда подозреваемый был найден, его вызвали в отдел полиции и взяли анализ ДНК. Биологический материал, с чем сравнивать, у оперативников был, так как ранее его взяли у жертв нападений.

- Ему предъявлено обвинение по статьям "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службах СУ СК РФ и ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Сейчас он помещён в следственный изолятор.

Что касается личности подозреваемого в серии изнасилований, то им оказался 50-летний бульдозерист, который работал на местном угольном разрезе. В советские времена был судим за кражу госимущества. «Комсомолке» удалось поговорить с родственниками мужчины. (Подробности)

В Иркутской области задержали серийного маньяка, на счету которого не менее 11 изнасилований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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