Еще одна смерть от гриппа: из-за осложнений после болезни скончалась жительница Иркутской области

Трагический случай произошел в одной из больниц Ангарска. Местная жительница обратилась за помощью к врачам. Она пожаловалась на жар, температуру, головную боль и кашель. Осмотрев пациентку, медики поставили женщине предварительный диагноз – грипп. Состояние 37-летней женщины стремительно ухудшалось, организм не справлялся с осложнениями, которые уже успели к тому времени развиться на фоне вируса. К сожалению, врачи оказались бессильны и больная скончалась от пневмонии.

- Умершей женщине действительно был поставлен предварительный диагноз - грипп, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в пресс-службе министерства здравоохранения региона. – Окончательное подтверждение диагноза и его формы будет установлено по результатам экспертизы.

Это уже не первый в этом году случай, когда грипп становится причиной смерти человека в России. Еще в январе стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом H1N1, больше известного, как свиной грипп, скончался житель Санкт-Петербурга. А 6 февраля пришло сообщение о том, что и на Ямале после обращения с такими же симптомами умер пациент. Врачи призывают россиян быть более внимательными ксами себе и не заниматься самолечением. Вовремя оказанная помощь может спасти жизнь.

По данным местного управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Иркутской области за медицинской помощью с признаками ОРВИ обратился 32021 человек.

- Всего, лабораторно подтверждено уже 267 случаев гриппа, в том числе у 211 детей, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - В нашем регионе в основном циркулирует грипп А (H1N1) 2009, А(H3N2), а также другие респираторные вирусы. Такие выводы специалисты сделали по результатам тех анализов, которые берут у пациентов.

В регионе объявлена эпидемия.И если во всем Приангарье эти числа всего лишь на 15,3 %, то в Иркутске цифры гораздо выше - на 55%. Вторую неделю в школах областного центра действует карантин, он будет продлен до 13 февраля.

Как же обезопасить себя от вездесущей заразы? В первую очередь, санитарные врачи советуют избегать места массового скопления людей, но, если выход в свет неизбежен, то рекомендуется использовать одноразовые маски, а по возвращении домой тщательно мыть руки и лицо. Такие нехитрые советы помогут снизить риск подхватить болезнь.