2019-02-07T06:17:32+03:00
Общество

Рейс в Тайланд задержали из-за холодов в Иркутске

Замерзло заправочное оборудование
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Рейс в Тайланд задержали из-за холодов в Иркутске. Фото: инстаграм Иркутск ЧПРейс в Тайланд задержали из-за холодов в Иркутске. Фото: инстаграм Иркутск ЧП
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В иркутском аэропорту почти на 7 часов задержался рейс «Иркутск-Утапао». Пассажирам, собравшимся на посадку к 3.40 ночи, сообщили, что вылет на отдых временно переносится. Первоначально, полет перенесли на 6.30 утра. Однако и к этому времени устранить неполадки не удалось.

- Нам сказали, что замерзло заправочное оборудование и рейс переносится на 11.20, - рассказала корреспонденту «Комсмольской правды» в Иркутске одна из пассажирок «Boeing 757». В соцсетях люди сообщили, что из-за задержки им предоставили воду и бутерброды.

В пресс-службе Иркутского аэропорта информацию о переносе рейса «Иркутск-Утапао» подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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