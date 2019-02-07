Рейс в Тайланд задержали из-за холодов в Иркутске

В иркутском аэропорту почти на 7 часов задержался рейс «Иркутск-Утапао». Пассажирам, собравшимся на посадку к 3.40 ночи, сообщили, что вылет на отдых временно переносится. Первоначально, полет перенесли на 6.30 утра. Однако и к этому времени устранить неполадки не удалось.

- Нам сказали, что замерзло заправочное оборудование и рейс переносится на 11.20, - рассказала корреспонденту «Комсмольской правды» в Иркутске одна из пассажирок «Boeing 757». В соцсетях люди сообщили, что из-за задержки им предоставили воду и бутерброды.

В пресс-службе Иркутского аэропорта информацию о переносе рейса «Иркутск-Утапао» подтвердили.