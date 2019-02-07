2019-02-07T11:05:08+03:00
Общество

Большая таежная история начинается!

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«Тиг и Лео» – один из самых красивых и популярных у детей анимационных мультфильмов. Издательский дом «Комсомольская правда» выпускает серию комиксов и активитис по полюбившемуся мультику. Встречайте книгу с заданиями – «Большая таежная история»!

Ваш ребенок познакомится с амурскими тиграми, гималайскими медведями, леопардами, харзами, белками-летягами и другими обитателями таежных лесов! Впереди нас ждут сложные испытания – чтобы пройти их, придется проявить ловкость и смекалку!

В конце пути наш юный читатель будет награжден почетной грамотой покорителя тайги!

«Тиг и Лео» – это история о настоящей дружбе! Мультфильм и книги по нему прививают любовь к природным жемчужинам России – Дальнему Востоку. Большая таежная история начинается!

Спрашивайте в местах продажи прессы и книжных магазинах города. Подробнее по тел. (3952) 208-770.

ИСТОЧНИК KP.RU

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