Секретная миссия фиксиков

Фиксикам нужна ваша помощь! Они отправляются в прошлое, чтобы спасти Дедуса! Там они должны отыскать древние артефакты, которые не только спасут Дедуса, но и вернут людям желание изобретать! Но справятся ли фиксики? Смогут ли найти все артефакты и открыть тайну, которую они хранят?

На ста двадцати восьми ярких страницах вас ждет незабываемое приключение с любимыми героями и самыми интересными заданиями. Открывай скорее книгу-квест и вместе с фиксиками отправляйся в путешествие по древним цивилизациям!

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