2019-02-07T11:32:44+03:00
Общество

Сагаалган в Иркутске: отмечаем Новый год по восточному календарю в кругу семьи и друзей в ресторане «Улус»!

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Директор этно-ресторана бурятско-монгольской кухни «Улус» Юрий Цыренов.Директор этно-ресторана бурятско-монгольской кухни «Улус» Юрий Цыренов.
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Забудьте об обидах, злости и зависти. Белый месяц встречают с чистой душой и свободным от негативных эмоций сердцем. И готовьтесь принимать гостей: чем больше людей посетят ваш дом и чем богаче будет стол, тем удачливее и сытнее будет наступивший год. Какие традиции и обычаи празднования Сагаалгана соблюдают сегодня? Что принято дарить родным? Что подать к столу? На эти и не только вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске; 99,5 FM в Братске) ответил директор этно-ресторана бурятско-монгольской кухни «Улус» Юрий Цыренов. Ресторан «Улус» поздравляет земляков с праздником Белого месяца и приглашает в гости. Вас ждут уютная атмосфера, этническая музыка, вкуснейшие блюда традиционной бурятско-монгольской кухни.

Этно-ресторан бурятско-монгольской кухни «Улус» находится в г. Иркутске по адресу: 130-й квартал, ул. 3 Июля, 23.

Забронировать столик можно по телефону (3952) 745-966.

Сайт: www.ulus38.ru

Ресторан Улус в соцсетях: Фб Инстаграм Вконтакте

04.02.2019 Тема дня - Иркутск (Улус)

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04.02.2019 Тема дня - Иркутск (Улус).

ИСТОЧНИК KP.RU

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