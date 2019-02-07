дубакчеллендж в Иркутске: за окном минус сорок, а сибиряки не унывают

Иркутск. Минус 43 на термометре. Что делать? На работу надо, ребенка в школу, другого в детский сад. Одним словом – жесть. Так бы подумали жители центральных районов России, но не сибиряки! Нам такая аномальная погодка только в радость! Ну а что, не пальцем деланы. Так и решили жители Иркутской области и запустили #дубакчеллендж.

burachik дубакчеллендж в Иркутске.

Суть его проста. Кипятишь воду, выходишь на улицу и над головой льешь воду. Успокойтесь, все безопасно. За эти доли секунд вода успевает замерзнуть и превратиться в красивый нежный веер. Не верите? Попробуйте сами. А пока вашему вниманию «Комсомолка» представляет подборку самых красивых фото и видео по хештегу дубакчеллендж в Иркутске.

Уже бежим ставить чайник!

wifeofher Жители Иркутска принимают участие в зимнем челлендже.

allabashkirceva Иркутяне принимают участие в дубакчеллендж

ivaiurii За окном минус сорок, а в Иркутске дубакчеллендж.

yulyasha_._ Жители Иркутска приняли участие в популярном флешмобе.