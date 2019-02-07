2019-02-07T11:51:19+03:00
Общество

#дубакчеллендж в Иркутске: за окном минус сорок, а сибиряки не унывают

«Комсомолка» собрала все самые красивые фотографии и видео [фото и видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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#дубакчеллендж в Иркутске: за окном минус сорок, а сибиряки не унывают. Фото: Инстаграм veronicaturgeneva#дубакчеллендж в Иркутске: за окном минус сорок, а сибиряки не унывают. Фото: Инстаграм veronicaturgeneva
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Иркутск. Минус 43 на термометре. Что делать? На работу надо, ребенка в школу, другого в детский сад. Одним словом – жесть. Так бы подумали жители центральных районов России, но не сибиряки! Нам такая аномальная погодка только в радость! Ну а что, не пальцем деланы. Так и решили жители Иркутской области и запустили #дубакчеллендж.

burachikburachik
дубакчеллендж в Иркутске.
177 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

Суть его проста. Кипятишь воду, выходишь на улицу и над головой льешь воду. Успокойтесь, все безопасно. За эти доли секунд вода успевает замерзнуть и превратиться в красивый нежный веер. Не верите? Попробуйте сами. А пока вашему вниманию «Комсомолка» представляет подборку самых красивых фото и видео по хештегу дубакчеллендж в Иркутске.

Уже бежим ставить чайник!

wifeofherwifeofher
Жители Иркутска принимают участие в зимнем челлендже.
93 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram
allabashkircevaallabashkirceva
Иркутяне принимают участие в дубакчеллендж
35 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
ivaiuriiivaiurii
За окном минус сорок, а в Иркутске дубакчеллендж.
19 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
yulyasha_._yulyasha_._
Жители Иркутска приняли участие в популярном флешмобе.
96 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram
tselikova.2014tselikova.2014
Подборка самых красивых фото с хештегом дубакчеллендж в Иркутске.
58 отметок «Нравится»9 комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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