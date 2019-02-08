Горзеленхоз делает Иркутск ярче и краше

Приближаются День святого Валентина и 8 Марта - праздники, в которые, наверное, любая представительница прекрасного пола мечтает получить букет цветов, говорящий о чувствах больше любых слов.

И надо сказать, что в Иркутске подобрать такой букет очень легко, потому что МУПЭП «Горзеленхоз» к этому времени заботливо вырастит в своих теплицах тысячи тюльпанов - от снежно-белых до темно-бордовых, почти черных; белых, желтых, оранжевых нарциссов, крокусов, гиацинтов и белоснежных цветков каллы. Потом пойдут розы, хризантемы… Круговорот цветов не прекращается никогда.

Муниципальное унитарное производственное эксплуатационное предприятие зеленого хозяйства «Горзеленхоз» богато своей историей. В этом году оно отметит свое 88-летие.

Как рассказала и. о. директора МУПЭП «Горзеленхоз» Татьяна Тербова, в разные годы предприятие решало разные задачи, но при этом всегда занималось содержанием городских садов, парков и скверов; выращиванием саженцев декоративных деревьев и цветочной рассады.

Во время Великой Отечественной войны для решения продовольственной программы в «Горзеленхоз» открыли отдел животноводства, и даже в такое сложное для страны время город продолжал озеленяться: за годы войны в Иркутске было высажено 1 млн 82 тыс. цветов и 36 186 деревьев. Также выращивались картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры.

До настоящего времени предприятие сохранило лесопитомники в Ершовской пади и предместье Рабочем. Их общая площадь - около 51 га. Именно здесь дают жизнь деревьям и кустарникам, которые в дальнейшем высаживают на улицах и во дворах Иркутска.

На территории «Горзеленхоза» по улице Омулевского находится 9 зимних и 19 летних теплиц. Здесь выращивают рассаду для озеленения города. Заказать ее также могут любое предприятие, организация, частные лица - все, кто хочет украсить цветами свою территорию.

В теплицах представлены как традиционные, уже привычные сибирякам растения, так и новые культуры. Так, появились необычные сорта роз. Один из них – Черная Магия. Эти цветы темно-бордового, практически черного цвета.

Так как 2019 год в России объявлен Годом театра, на одной из клумб в Иркутске, возле памятника Горькому, с помощью цветов изобразят театральную маску. В этом году для ландшафтного дизайна в городе будет расширен ассортимент летников. На клумбах появятся альтернатера и декоративный табак, а вазоны украсят дихондра и новые сорта ампельной петунии. В целом клумбы станут более яркими, красочными.

Стоит также отметить, что для продажи населению в теплицах «Горзеленхоза» выращивается рассада овощей, ремонтантной земляники, плодово-ягодных и декоративно-лиственных деревьев и кустарников. Плюс ко всему предприятие ведет работу по замене и омолаживанию деревьев, занимается химической обработкой, благодаря которой иркутяне уже забыли, как жутко выглядят пораженные горностаевой молью яблони.

На сегодняшний день основными задачами МУПЭП «Горзеленхоз» являются обеспечение надлежащего ухода за городскими объектами зеленого хозяйства, выращивание декоративно-лиственных деревьев и кустарников, цветов и цветочной рассады для нужд города, а также выполнение работ по зеленому строительству и цветочному оформлению г. Иркутска.

В магазинах «Горзеленхоза» представлен широкий ассортимент свежесрезанных цветов и горшечных растений. На предприятии можно приобрести рассаду и саженцы, а также заказать работы по озеленению и цветочному оформлению, обрезке и сносу деревьев.

МУПЭП «Горзеленхоз» находится по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, 49.

Тел. (3952) 22-07-42.

Сайт: www.горзеленхоз38.рф