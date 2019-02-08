Как отдохнуть 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска: романтический ужин и прекрасный отдых в отеле
День всех влюбленных – самый романтический праздник года! Ведь в этот праздник говорят друг другу искренние слова, делают предложения руки и сердца, проводят вместе романтическую ночь. Одним она позволит впервые побыть вместе с дорогим человеком, другим – разбудить старые чувства. «Комсомолка» собрала для вас яркие и небанальные предложения. Выбирайте, как отдохнуть 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска. Вас ждет не только романтический ужин, но и прекрасный отдых в отеле.
ОТЕЛЬ «ЕВРОПА»
Подарите любимым романтическую ночь в отеле «Европа»!
Пакет «Романтическая ночь в отеле «Европа» включает:
- размещение на одну ночь в номере премиум-класса для двоих;
- ужин по особенному меню от шефа-повара в номере или в ресторане;
- приветственный комплимент при заезде;
- завтрак в номер по специальному меню;
- поздний выезд (до 15.00);
- 50%-ную скидку (от полной цены) на вторую ночь в номере;
- бесплатную охраняемую парковочную зону.
Пакетное предложение действует с 14 по 17 февраля.
Стоимость: 7500 руб. на двоих.
Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 69.
Спешите забронировать пакет «Романтическая ночь» уже сейчас по тел. (3952) 29-15-15.
Прекрасный отдых для двоих, возможность расслабиться и побыть вместе, не думая о времени и делах. А еще – сауна… Ведь каждая из дам в глубине души верит, что ее мужчина – настоящий романтик.
ОТЕЛЬ «ЗВЕЗДА»
Проведите время незабываемо с любимым человеком в окружении звезд!
Пакет «Любовь в большом городе» включает:
- проживание в номере класса стандарт (в номере бутылка игристого для настроения);
- сертификат на услуги сауны на сумму 500 руб.;
- сладкий комплимент от шеф-повара;
- поздний выезд (до 18.00);
- романтический завтрак в номер.
Стоимость: 5000 руб.
Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.
Пакет «Любовь в большом городе+» включает:
- проживание в номере-cтудии (в номере ждут фрукты и бутылка игристого);
- сертификат на услуги сауны на сумму 1000 руб. (на следующее посещение);
- ужин в ресторане «Иероглиф» (салат, горячее, десерт и бокал вина);
- час в бане в подарок;
- поздний выезд (до 15.00);
- романтический завтрак в номер.
Стоимость: 7500 руб. на двоих.
Предложение действует с 14 по 17 февраля 2019 г.
Забронировать номер можно на сайте zvezdahotel.ru или по тел. (3952) 54-00-00.
Что, если не страстных признаний в любви и не горячих поцелуев, ждут влюбленные в этот день? А если на природе, в горах? Ваша избранница будет по-настоящему счастлива!
ПАРК-ОТЕЛЬ «БЕЛЫЙ СОБОЛЬ»
День всех влюбленных - это тот праздник, когда хочется удивить свою вторую половинку и сказать самые важные слова!
А где еще удивлять и говорить о важном, если не на вершине горы с завораживающими пейзажами?
Приезжайте в «Белый соболь»! Специально для влюбленных пар мы подготовили тариф «Любовь и горы»!
Тариф включает:
- 50%-ную скидку на проживание для влюбленных парочек;
- два бокала игристого;
- завтрак в номер.
Тариф действует с 11.02 по 15.02.2019 г.
Применимо к категориям номеров апартаменты и полулюкс.
Адрес: г. Байкальск, мкр-н Красный Ключ, 93.
Забронируйте тариф «Любовь и горы» уже сейчас по тел. 8-950-110-60-00.
Слушайте, а может, на Байкал?! Вы предлагали любимой такой вариант? Да, она, конечно, уже знает о том, что праздник 14 февраля 2019-го пройдет для нее в ресторанах Иркутска, но ведь еще не понимает, что за великолепный сюрприз вы приготовили для нее!
ОТЕЛЬ «МАЯК»
Наш самый романтичный тариф - «Любовь на Байкале».
Более 100 счастливых и влюбленных пар выбрали этот тариф и остались довольны!
Почему выбирают его? А потому что в него входят:
- проживание в номере-студии;
- ужин на двоих в ресторане «Маяк»;
- час отдыха в теплой сауне;
- завтрак с прямым видом на Байкал.
Стоимость: 7500 руб.
Адрес: пос. Листвянка, ул. Горького, 85а.
Забронировать можно по тел. (3952) 49-69-10.
А может, остаться в городе? Почему бы и нет, если вы и ваша любимая выбираете, где провести вечер 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска? Для вас возможность незабываемо провести время вдвоем, а лиричное настроение помогут создать ведущие…
РЕСТОРАН «ОХОТНИКОВ»
Время, когда мир становится только вашим!
Остановись, мгновение, ты прекрасно! Приглашаем провести вечер с любимым человеком под живую музыку.
В этот день вас:
- любовная любовь и морковная фотозона с самыми милыми созданиями;
- живая музыка от Ольги Сафроновой;
- программа с ведущим вечера.
Среди всех гостей разыгрываем номер в отеле «Звезда»!
Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.
Бронируйте столик уже сейчас! Справки по тел. (3952) 48-97-77.
А может быть, дама вашего сердца - большая любительница китайской кухни? В этом случае ответ на вопрос, где организовать ужин 14 февраля 2019 года, однозначен: ??? Шеф-повара приготовят для вас самые изысканные блюда.
РЕСТОРАН «КИТАЙСКИЙ ИЕРОГЛИФ»
Твое бархатное сердце! Романтический ужин в китайской атмосфере и c сибирским гостеприимством!
В программе:
- праздничная фотозона любви;
- живая игра скрипки;
- каждой паре бархатное сладкое сердце.
Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.
Забронируйте свой теплый ужин по тел. (3952) 48-79-00.
Восточная кухня, изысканные ароматы, редкие специи, превосходные повара - и вот вы уже довольны, сыты и… счастливы. Все для того, чтобы чувства были живыми, а страсть разгоралась с новой силой!
РЕСТОРАН «УЗБЕКИСТОН»
К 14 февраля подготовили для вас восточные сказки в ресторане «Узбекистон».
В программе:
- харизматичные ребята из дуэта «Женьки»;
- диджей и зажигательная музыка;
- обворожительные восточные танцы;
- каждой паре в подарок сладкое песочное сердце.
Восток рядом!
Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 46.
Забронируй восточный ужин по тел. (3952) 48-66-55.
Чтобы обострить чувства, нужно сменить обстановку. Почему бы не на ритмы Грузии? Необычно, нетривиально. И главное - вкусно!
КАФЕ «ХИНКАЛЬНАЯ № 1»
Влюбленные найдут теплые лучи Грузии в кафе «Хинкальная № 1» по ул. Карла Маркса и на 1-м этаже отеля «Маяк».
Только в этот день мы готовим для вас хачапури по-аджарски в виде сердца. Эксклюзивно только в хинкальной № 1 на Карла Маркса!
Обновленное меню и карта бара с позициями из Грузии наполнят ваш вечер!
Уютное место для свидания и вкусного романтического ужина.
Ждем всех джигитов и сестер в наш уютный дом!
Адреса: ул. Карла Маркса, 22, 48, 63;
в отеле «Маяк» - 25, 49, 69.
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ИСТОЧНИК KP.RU