Как отдохнуть 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска: романтический ужин и прекрасный отдых в отеле

День всех влюбленных – самый романтический праздник года! Ведь в этот праздник говорят друг другу искренние слова, делают предложения руки и сердца, проводят вместе романтическую ночь. Одним она позволит впервые побыть вместе с дорогим человеком, другим – разбудить старые чувства. «Комсомолка» собрала для вас яркие и небанальные предложения. Выбирайте, как отдохнуть 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска. Вас ждет не только романтический ужин, но и прекрасный отдых в отеле.

ОТЕЛЬ «ЕВРОПА»

Подарите любимым романтическую ночь в отеле «Европа»!

Пакет «Романтическая ночь в отеле «Европа» включает:

- размещение на одну ночь в номере премиум-класса для двоих;

- ужин по особенному меню от шефа-повара в номере или в ресторане;

- приветственный комплимент при заезде;

- завтрак в номер по специальному меню;

- поздний выезд (до 15.00);

- 50%-ную скидку (от полной цены) на вторую ночь в номере;

- бесплатную охраняемую парковочную зону.

Пакетное предложение действует с 14 по 17 февраля.

Стоимость: 7500 руб. на двоих.

Адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, 69.

Спешите забронировать пакет «Романтическая ночь» уже сейчас по тел. (3952) 29-15-15.

Прекрасный отдых для двоих, возможность расслабиться и побыть вместе, не думая о времени и делах. А еще – сауна… Ведь каждая из дам в глубине души верит, что ее мужчина – настоящий романтик.

ОТЕЛЬ «ЗВЕЗДА»

Проведите время незабываемо с любимым человеком в окружении звезд!

Пакет «Любовь в большом городе» включает:

- проживание в номере класса стандарт (в номере бутылка игристого для настроения);

- сертификат на услуги сауны на сумму 500 руб.;

- сладкий комплимент от шеф-повара;

- поздний выезд (до 18.00);

- романтический завтрак в номер.

Стоимость: 5000 руб.

Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.

Пакет «Любовь в большом городе+» включает:

- проживание в номере-cтудии (в номере ждут фрукты и бутылка игристого);

- сертификат на услуги сауны на сумму 1000 руб. (на следующее посещение);

- ужин в ресторане «Иероглиф» (салат, горячее, десерт и бокал вина);

- час в бане в подарок;

- поздний выезд (до 15.00);

- романтический завтрак в номер.

Стоимость: 7500 руб. на двоих.

Предложение действует с 14 по 17 февраля 2019 г.

Забронировать номер можно на сайте zvezdahotel.ru или по тел. (3952) 54-00-00.

Что, если не страстных признаний в любви и не горячих поцелуев, ждут влюбленные в этот день? А если на природе, в горах? Ваша избранница будет по-настоящему счастлива!

ПАРК-ОТЕЛЬ «БЕЛЫЙ СОБОЛЬ»

День всех влюбленных - это тот праздник, когда хочется удивить свою вторую половинку и сказать самые важные слова!

А где еще удивлять и говорить о важном, если не на вершине горы с завораживающими пейзажами?

Приезжайте в «Белый соболь»! Специально для влюбленных пар мы подготовили тариф «Любовь и горы»!

Тариф включает:

- 50%-ную скидку на проживание для влюбленных парочек;

- два бокала игристого;

- завтрак в номер.

Тариф действует с 11.02 по 15.02.2019 г.

Применимо к категориям номеров апартаменты и полулюкс.

Адрес: г. Байкальск, мкр-н Красный Ключ, 93.

Забронируйте тариф «Любовь и горы» уже сейчас по тел. 8-950-110-60-00.

Слушайте, а может, на Байкал?! Вы предлагали любимой такой вариант? Да, она, конечно, уже знает о том, что праздник 14 февраля 2019-го пройдет для нее в ресторанах Иркутска, но ведь еще не понимает, что за великолепный сюрприз вы приготовили для нее!

ОТЕЛЬ «МАЯК»

Наш самый романтичный тариф - «Любовь на Байкале».

Более 100 счастливых и влюбленных пар выбрали этот тариф и остались довольны!

Почему выбирают его? А потому что в него входят:

- проживание в номере-студии;

- ужин на двоих в ресторане «Маяк»;

- час отдыха в теплой сауне;

- завтрак с прямым видом на Байкал.

Стоимость: 7500 руб.

Адрес: пос. Листвянка, ул. Горького, 85а.

Забронировать можно по тел. (3952) 49-69-10.

А может, остаться в городе? Почему бы и нет, если вы и ваша любимая выбираете, где провести вечер 14 февраля 2019 года в ресторанах Иркутска? Для вас возможность незабываемо провести время вдвоем, а лиричное настроение помогут создать ведущие…

РЕСТОРАН «ОХОТНИКОВ»

Время, когда мир становится только вашим!

Остановись, мгновение, ты прекрасно! Приглашаем провести вечер с любимым человеком под живую музыку.

В этот день вас:

- любовная любовь и морковная фотозона с самыми милыми созданиями;

- живая музыка от Ольги Сафроновой;

- программа с ведущим вечера.

Среди всех гостей разыгрываем номер в отеле «Звезда»!

Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.

Бронируйте столик уже сейчас! Справки по тел. (3952) 48-97-77.

А может быть, дама вашего сердца - большая любительница китайской кухни? В этом случае ответ на вопрос, где организовать ужин 14 февраля 2019 года, однозначен: ??? Шеф-повара приготовят для вас самые изысканные блюда.

РЕСТОРАН «КИТАЙСКИЙ ИЕРОГЛИФ»

Твое бархатное сердце! Романтический ужин в китайской атмосфере и c сибирским гостеприимством!

В программе:

- праздничная фотозона любви;

- живая игра скрипки;

- каждой паре бархатное сладкое сердце.

Адрес: г. Иркутск, ул. Ядринцева, 1ж.

Забронируйте свой теплый ужин по тел. (3952) 48-79-00.

Восточная кухня, изысканные ароматы, редкие специи, превосходные повара - и вот вы уже довольны, сыты и… счастливы. Все для того, чтобы чувства были живыми, а страсть разгоралась с новой силой!

РЕСТОРАН «УЗБЕКИСТОН»

К 14 февраля подготовили для вас восточные сказки в ресторане «Узбекистон».

В программе:

- харизматичные ребята из дуэта «Женьки»;

- диджей и зажигательная музыка;

- обворожительные восточные танцы;

- каждой паре в подарок сладкое песочное сердце.

Восток рядом!

Адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, 46.

Забронируй восточный ужин по тел. (3952) 48-66-55.

Чтобы обострить чувства, нужно сменить обстановку. Почему бы не на ритмы Грузии? Необычно, нетривиально. И главное - вкусно!

КАФЕ «ХИНКАЛЬНАЯ № 1»

Влюбленные найдут теплые лучи Грузии в кафе «Хинкальная № 1» по ул. Карла Маркса и на 1-м этаже отеля «Маяк».

Только в этот день мы готовим для вас хачапури по-аджарски в виде сердца. Эксклюзивно только в хинкальной № 1 на Карла Маркса!

Обновленное меню и карта бара с позициями из Грузии наполнят ваш вечер!

Уютное место для свидания и вкусного романтического ужина.

Ждем всех джигитов и сестер в наш уютный дом!

Адреса: ул. Карла Маркса, 22, 48, 63;

в отеле «Маяк» - 25, 49, 69.

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