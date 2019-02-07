Я давно мечтал убить человека: братчанин, который расправился с 16-летней школьницей, избежал пожизненного срока

В Братске поставлена точка в громком деле об убийстве 16-летней школьницы, о котором в мае прошлого года говорил весь город. Напомним, тело девочки нашли в заброшенном здании Дворца пионеров, которое давно пользуется дурной славой у братчан. В «Эдем», как прозвала недострой местная молодежь Катя Ванина (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) перед гибелью пришла со своими друзьями.

Погибшая школьница. Фото: соцсети.

Подробности того весеннего вечера позже описали иркутские следователи. Оказалось, компания подростков грелась в здании у костра и выпивала алкоголь. Неожиданно, то ли в шутку, то ли всерьез, Катя спросила в толпу: «А кто может убить невинного человека?». Этот вопрос и стал для нее роковым. Он привлек одного из ее приятелей – 26-летнего безработного парня. Уже через несколько минут, отвлекая Катю разговорами, он отвел ее в подвал, где изнасиловал и задушил. Мотивы своего поступка, преступник объяснил на первом же следственном эксперименте, который проходил на месте убийства. Его признания шокировали даже самых опытных следователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/686820" frameborder="0"></iframe> Братчанин рассказывает как убивал 16-летнюю школьницу..Видео: СУ СК России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

- Я ведь давно мечтал убить или изнасиловать человека, - спокойно говорит изверг на видео, опубликованном пресс-службой СУ СК России по Иркутской области. - И тут я понял что это мой шанс. Сейчас наступил тот самый момент, который я не должен был упустить.

Молодого человека обвинили сразу по двум тяжким статьям: «Изнасилование несовершеннолетней» и «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Преступнику грозило пожизненное лишение свободы. Окончательный приговор Иркутский областной суд вынес ему на днях. Ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, ему ограничили свободу сроком на 1 год 6 месяцев.