Все, что вы хотели знать о стоматологии: на радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян
9 февраля - Международный день стоматолога. На радио «Комсомольская правда» в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян.
- Профессиональная чистка зубов. Безопасно ли это? Как часто необходимо делать?
- Отбеливание зубов. Есть разные способы. Плюсы и минусы тех и других.
- Можно ли лечить зубы беременным?
- Детская стоматология. С какого возраста необходимо показывать малыша доктору?
- Зачем лечить молочные зубы, если они все равно сменятся?
- В каких случаях можно использовать общий наркоз? Это безопасно или нет?
- Брекеты. С какого возраста можно ставить? Правда ли, что чем раньше, тем лучше?
- Нужно ли менять зубную пасту?
Пусть у вас будет красивая улыбка. И очень много поводов для счастливых улыбок!
Анаит Торосян на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.
Радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске; 99,5 FM в Братске).
Телефон прямого эфира – (3952) 208-005.
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