2019-02-08T06:54:19+03:00
Здоровье

Все, что вы хотели знать о стоматологии: на радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян

9 февраля - Международный день стоматолога [видео]
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На радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян.На радио "КП" в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян.
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9 февраля - Международный день стоматолога. На радио «Комсомольская правда» в Иркутске врач-стоматолог-терапевт медицинского центра «Кристалл» Анаит Торосян.

- Профессиональная чистка зубов. Безопасно ли это? Как часто необходимо делать?

- Отбеливание зубов. Есть разные способы. Плюсы и минусы тех и других.

- Можно ли лечить зубы беременным?

- Детская стоматология. С какого возраста необходимо показывать малыша доктору?

- Зачем лечить молочные зубы, если они все равно сменятся?

- В каких случаях можно использовать общий наркоз? Это безопасно или нет?

- Брекеты. С какого возраста можно ставить? Правда ли, что чем раньше, тем лучше?

- Нужно ли менять зубную пасту?

Пусть у вас будет красивая улыбка. И очень много поводов для счастливых улыбок!

Анаит Торосян на радио "Комсомольская правда" в Иркутске.

Радио «Комсомольская правда» (91,5 FM в Иркутске; 99,5 FM в Братске).

Телефон прямого эфира – (3952) 208-005.

ИСТОЧНИК KP.RU

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