2019-02-07T14:50:43+03:00
Общество

Жителям Иркутской области предоставят льготы на вывоз мусора

Изменять стоимость тарифов не планируют
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Жителям Иркутской области предоставят льготы на вывоз мусора.Жителям Иркутской области предоставят льготы на вывоз мусора.Фото: Олег АДАМОВИЧ
Изменить размер текста:

Стали известны детали новых правил обращения с твердыми отходами, более известными как «мусорная» реформа. На брифинге правительства Иркутской области рассказали о том, на какие льготы смогут рассчитывать жители Приангарья, куда обращаться при перерасчете за вывоз ТКО, стоил ли ждать изменения тарифов.

- Вывоз твердых отходов такая же коммунальная услуга, как тепло или канализация, - пояснил заместитель министра жилищной политики Иркутской области Евгений Ветров. – Поэтому льготы на оплату ЖКУ распространяются и на вывоз мусора.

Комментарий заместителя министра жилищной политики Иркутской области Евгения Ветрова о льготах на оплату ТКО

00:00
00:00

Нормы, по которым производится расчет стоимости, сформированы в зависимости от численности населения. В крупных городах – Иркутске, Братске, Ангарске – норматив принят из расчета существующего объема отходов - 2,1 куб. м/чел. (0,085 куб. м/кв. м). Что касается населенных пунктов поменьше, то там норматив - -1,56 куб. м/чел., (0,063 куб. м/кв. м). Было решено сохранить существующую схему - рассчитывать оплату вывоза отходов с «квадратного метра».

Что же делать тем, кто недоволен качеством вывоза мусора или хочет оформить перерасчет стоимости?

- По вопросам перерасчета оплаты за вывоз ТКО, а также за его исполнением, необходимо обращаться в управление жилищного надзора, - сообщил руководитель службы по тарифам Александр Халиулин. – Кстати, цены на вывоз мусора в Иркутской области ниже, чем в среднем по стране.

На брифинге затронули такой важный вопрос, как проект раздельного сбора мусора. Пока регион еще не готов к нему, но уже делаются первые шаги в этом направлении. Так, например, в Казачинско-Ленском районе уже возведен новый полигон переработки отходов, ожидается, что его запустят уже в этом году. На подходе еще два завода - в Черемховском и Нижнеудинском районах. Проблему загрязнения Байкала должен решить полигон в Слюдянке.

Продолжают ликвидировать и самовольные свалки, горы мусора, которые оставили жители области и нерадивые коммунальные компании обходятся региональному бюджету в миллионы рублей. Чтобы покрыть минимальные потребности Иркутской области необходимо закупить более 7, 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора и построить 1,5 тысячи площадок для его временного хранения. Предварительная стоимость этого проекта оценивают в 800 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вывоз мусора в Иркутске и Братске: как и сколько будут платить по нормативам. В Иркутской области выбрали расчет стоимости вывоза мусора, исходя из площади жилья, а не количества прописанных в квартире. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Интернет-мошенник обманули иркутянина на 285 тысяч рублей
Сергей Сокол: расходы на бесплатные тест-полоски для больных диабетом необходимо предусмотреть в бюджете
Каждому покупателю "КП" 19 и 20 февраля - пакетик семян в подарок
Пытались замести следы: на пожаре в Братске нашли тело убитого мужчины
Подарки ко Дню Святого Валентина: соберите коллекцию из трех подвесок
За убийство двух косуль улан-удэнец выплатил штраф в 120 тысяч рублей
Вооруженный ножом иркутянин ограбил продуктовый магазин
27 дворов благоустроят в Октябрьском районе Иркутска в 2019 году
«Тотальный диктант»-2019: в Иркутске стартуют бесплатные курсы русского языка
Карантин по гриппу и ОРВИ 2019: в Иркутском районе школы останутся закрытыми до 12 февраля
Жителя Усть-Кута трижды поймали пьяным за рулем
Житель Ангарска отсудил 161 тысячу рублей за упавшее на его автомобиль дерево
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
Фестиваль ледовых скульптур на Байкале: 23 февраля- футбольный матч, 2 марта - праздничное открытие
Первенство СФО по греко-римской борьбе: у спортсменов Иркутской области 4 медали
Организатора «черных лесорубов» в Иркутске приговорили к 3,5 годам лишения свободы
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска обыграла «Олимп-2» из Новосибирска
Литературно-исторические чтения «Сибиряки под Сталинградом» пройдут в Иркутске
«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий»
Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37
В Иркутске поймали девушку, которая возле банкомата украла конверт с деньгами
Под Иркутском в приюте для животных произошел пожар
В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные
Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года
Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки
Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области