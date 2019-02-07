Жителям Иркутской области предоставят льготы на вывоз мусора

Стали известны детали новых правил обращения с твердыми отходами, более известными как «мусорная» реформа. На брифинге правительства Иркутской области рассказали о том, на какие льготы смогут рассчитывать жители Приангарья, куда обращаться при перерасчете за вывоз ТКО, стоил ли ждать изменения тарифов.

- Вывоз твердых отходов такая же коммунальная услуга, как тепло или канализация, - пояснил заместитель министра жилищной политики Иркутской области Евгений Ветров. – Поэтому льготы на оплату ЖКУ распространяются и на вывоз мусора.

Комментарий заместителя министра жилищной политики Иркутской области Евгения Ветрова о льготах на оплату ТКО 00:00 00:00

Нормы, по которым производится расчет стоимости, сформированы в зависимости от численности населения. В крупных городах – Иркутске, Братске, Ангарске – норматив принят из расчета существующего объема отходов - 2,1 куб. м/чел. (0,085 куб. м/кв. м). Что касается населенных пунктов поменьше, то там норматив - -1,56 куб. м/чел., (0,063 куб. м/кв. м). Было решено сохранить существующую схему - рассчитывать оплату вывоза отходов с «квадратного метра».

Что же делать тем, кто недоволен качеством вывоза мусора или хочет оформить перерасчет стоимости?

- По вопросам перерасчета оплаты за вывоз ТКО, а также за его исполнением, необходимо обращаться в управление жилищного надзора, - сообщил руководитель службы по тарифам Александр Халиулин. – Кстати, цены на вывоз мусора в Иркутской области ниже, чем в среднем по стране.

На брифинге затронули такой важный вопрос, как проект раздельного сбора мусора. Пока регион еще не готов к нему, но уже делаются первые шаги в этом направлении. Так, например, в Казачинско-Ленском районе уже возведен новый полигон переработки отходов, ожидается, что его запустят уже в этом году. На подходе еще два завода - в Черемховском и Нижнеудинском районах. Проблему загрязнения Байкала должен решить полигон в Слюдянке.

Продолжают ликвидировать и самовольные свалки, горы мусора, которые оставили жители области и нерадивые коммунальные компании обходятся региональному бюджету в миллионы рублей. Чтобы покрыть минимальные потребности Иркутской области необходимо закупить более 7, 5 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора и построить 1,5 тысячи площадок для его временного хранения. Предварительная стоимость этого проекта оценивают в 800 миллионов рублей.

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