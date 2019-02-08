Спасти Дашу: весь Тайшет сплотился, чтобы найти донора костного мозга для 8-месячной девочки

- Наша дочка родилась абсолютно здоровой, - мама 8-месячной малышки из Тайшета Дашеньки Светлана Гвоздева рассказывает "Комсомольской правде" в Иркутске историю с самого начала. - Улыбчивая, веселая, спокойная… Старший сын Рома в ней души не чаял. А когда дочке исполнилось 4 месяца, у нее на лбу появилась странная шишка, температура подскочила высоченная. Она сильно плакала, никак не могли успокоить…

На календаре была суббота, выходной день. Родители Даши не стали вызывать скорую - решили подождать до понедельника и обратиться в поликлинику. Так и поступили. Участковый врач сделала стандартные назначения – в первую очередь анализ крови.

Химиотерапия не поможет

- У вас час на сборы, надо ехать в Иркутск… - у доктора дрожал голос, когда она озвучивала результаты. - Лейкоциты превышены в тысячу раз. Возможно, это рак крови…

У мамы Даши от этих слов потемнело в глазах, в ушах зазвенело… То, что говорила дальше врач, Светлана уже не слышала.

- Не помню, как пришла домой. Все было, как в тумане, - вспоминает женщина. – Я просто машинально кидала в сумку вещи - свои и дочки. В голове крутилась только одна мысль, что мы должны успеть на поезд.

До болезни Даша была очень улыбчивая и веселая девочка. Фото: предоставлено Светланой Гвоздевой.

В назначенное время Светлана с дочкой были на вокзале. Вместе с ними - медсестра.

- Эту ночь в поезде никогда не забуду, - говорит мама девочки. - Мы с Дашенькой на боковушке в плацкарте, а на соседнем - медсестра. Я не могла уснуть, молилась о том, чтобы подозрение на лейкоз не подтвердилось…

Но, увы, ошибки в диагнозе не было: острый лимфобластный лейкоз.

- Химиотерапия не поможет, - сказали врачи. - Нужна пересадка костного мозга. Медлить нельзя.

Единственным шансом на спасение Дашеньки стало НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Санкт-Петербурга.

Клич в мессенджере и плюс 200 человек

Но где взять денег на поездку? Гвоздевы - простая семья железнодорожников. Светлане 35 лет, она - оператор станционно-технологического центра. Папе девочки Андрею тоже 35, он - осмотрщик вагонов. О беде Гвоздевы рассказали только самым близким друзьям. Одной из них оказалась коллега Светланы Ольга Капитонова, с которой они вместе работают на протяжении уже 16 лет. Ольга первой бросила клич в группу железнодорожников в мессенджере.

- У меня самой ни сил, ни времени не было на то, чтобы просить помощи в соцсетях, - вздыхает Светлана Гвоздева. - Все 24 часа в сутки находилась с Дашенькой…

- Я рассказала об этом своему мастеру маникюра Инне Нягиной, - говорит Ольга Капитонова. - И понеслось! Вместе мы стали раскидывать пост о помощи в соцсетях. При этом приходилось подробно описывать болезнь Даши и как ей можно помочь. Позже подключилась местная предпринимательница Татьяна Сафарова, которая предоставила два баннера в городе. Вскоре и на нем появились Дашенькины фотографии. Кажется, что меньше чем за месяц о нашей девочке узнал весь город.

А в нем, к слову, проживает 34 тысячи человек! И они сначала собрали Дашеньке деньги на поездку в Санкт-Петербург, а потом начали искать донора костного мозга.

- Мы решили, что нужно организовать акцию по сдаче крови на типирование, - продолжает Ольга Капитонова. - Но какая клиника возьмет это на себя? Куда обращаться? Ведь районная больница таких исследований не делает. Более того, нужны специальные пробирки, которых в нашем городе, конечно, не было. Мы вышли на Русфонд.

В Тайшете готовится еще одна акция по сбору крови для Даши. Фото: предоставлено Светланой Гвоздевой.

Эта структура работает со многими частными клиниками. Одна из них согласилась организовать акцию по сдаче крови на типирование. Точнее, предоставить специальные колбочки и отправить их в Тайшет с волонтером. В итоге их доставила доброволец из Красноярска Татьяна Бурыгина.

- Нам сказали, что должно прийти хотя бы 30 потенциальных доноров - тогда волонтер приедет, - продолжает Ольга. – У нас же в группе в Вайбере заявку подали 107 человек, но сами понимаете: прийти из них могли гораздо меньше. Мы все равно сказали, чтобы волонтер везла минимум 200 пробирок. Вы бы видели, что произошло! Уже с первых минут образовалась очередь, как в Мавзолей. Даже с детьми люди стояли. Я рвалась сдать, но меня не взяли, так как кандидаты старше 45 лет не подходили.

Все 200 пробирок заполнились. Акция вместо 2 часов длилась все 5! И самое интересное в этой истории, что о том, как весь Тайшет поднялся на спасение маленькой Даши, ее мама Светлана даже… не знала.

- Пока девчонки не скинули мне в мессенждере прямой эфир с акции, - говорит Светлана, мама Дашеньки. - Только огромное спасибо могу сказать. Если бы так было во всех городах, доноров для детей было бы больше…

Живи, Даша! Фото: предоставлено Светланой Гвоздевой.

Поиск продолжается

Увы, но пока подходящего донора для Даши Гвоздевой ни в российских, ни в зарубежных регистрах не нашли, несмотря на то что добровольцев - миллионы.

- Нужно найти человека, который будет полностью совпадать по генотипу, - объясняет координатор Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова по СФО Елизавета Бражник. - Найти такого очень сложно, близкие родственники не подходят. Ребенка может спасти совершенно незнакомый человек с другого конца света.

Однако биоматериалы, собранные для Даши ее земляками, точно не пропадут. Для дальнейшего исследования их отправили в одну из лабораторий Казани. Они останутся в базе и вполне смогут спасти любого другого человека не только в России, но и за рубежом.

А Даша? Малышку готовят уже к 5-му курсу химиотерапии, он пройдет в марте. А пока малышка пытается сделать первые шаги - в больничной палате.

- Пересадка костного мозга нам все равно нужна, и мы верим, что донор найдется, - говорит Светлана Гвоздева.

Тем временем в ее родном Тайшете готовятся к новой акции по сбору крови. Даша, живи!

КСТАТИ

Кто может стать донором?

Сдать кровь из вены может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет. При этом вес должен быть не меньше 50 кг. Правда, есть целый список противопоказаний: это инфекционные, паразитарные, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, пищеварения, печени и желчных путей, почек, глазные и кожные болезни.