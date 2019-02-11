2019-02-11T09:39:36+03:00
Общество

Погода в Иркутске с 11 по 17 февраля: тепло придет к выходным

Морозы начинают отступать, а к субботе потеплеет до -3
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В выходные в Иркутске потеплеет до -8 градусов.В выходные в Иркутске потеплеет до -8 градусов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутский «ледниковый» период закончился. Трескучие 40-градусные морозы дали слабинку. Кстати, по словам синоптиков, такие аномальные холода в начале февраля наблюдались в нашем городе лишь четвертый раз за все 130 лет наблюдений. Еще бы, среднесуточная температура была на 7 - 14 градусов ниже нормы. Но, похоже, с зимой нам пора прощаться.

- В ночь на вторник, 12 февраля столбик термометра вновь опустится до -30 градусов, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Но днем ожидаются вполне комфортные -15. Такая погода продержится до 14 февраля. А затем станет еще теплее. Например, в День всех влюбленных воздух прогреется уже до -10…-13.

Так что, надеемся, унты можно будет до следующей зимы убрать в шкаф. В выходные - пусть и неофициально, но по ощущениям уж точно - придет весна. В субботу и воскресенье ожидается до -3…-8 градусов. Вот такие перепады. Но уместно ли со стужей распрощаться навсегда?

- Таких морозов, как на прошлой неделе, этой зимой больше не ждем, - продолжает Юлия Янькова. - С нашим резко континентальным климатом возможны только перепады. Например, даже в марте ночью может быть -30 градусов, а днем всего -10. Это норма для нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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