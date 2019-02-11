Символ Иркутска - Белый дом ищет свое предназначение

После того как научная библиотека Иркутского госуниверситета переехала в новое здание, покинутый ей Белый дом опустел. О том, что было бы правильнее и лучше разместить в историческом здании, которое является одним из символов Иркутска, научные круги и общественность рассуждают уже не первый год. По мнению и. о. ректора ИГУ Игоря Бычкова, Белый дом должен быть открыт для посещений, формирования выставочного пространства, делового использования, а также имиджевого представления региона. При этом руководитель вуза уверен: судьба Сибирского дворца должна решаться с участием всех жителей столицы Приангарья.

Особняк, крепость и храм знаний

Напомним, что Белый дом был построен в Иркутске в начале XIX века по проекту известного архитектора Джакомо Кваренги для купца Михаила Сибирякова. В 1837 году здание выкупила казна, и особняк стал дворцом генерал-губернатора Восточной Сибири.

По сути, нет общественного деятеля науки и культуры XIX века, не побывавшего в этом особняке. Здесь решались судьбы многих известных личностей, оставивших след в истории, подписывались указы о казни и помиловании, разрабатывались планы освоения Амура. В Белом доме бывали декабристы, прогрессивный государственный деятель Михаил Сперанский. Летом 1891 года на несколько дней здесь останавливался последний русский император Николай II. А в 1917 году дворец превратился в белую крепость. В его стенах свистели пули. Когда свершилась февральская революция, в доме разместился первый орган советской власти. А 100 лет назад в здании на набережной Ангары открылось первое высшее учебное заведение Восточной Сибири - Иркутский государственный университет.

Более 200 лет Сибирский дворец будто бы хранила судьба: его обошли стороной многочисленные иркутские пожары, и даже когда в 1879 году практически весь центр города был уничтожен огнем, Белый дом остался цел.

Сейчас легендарное здание остается частью госуниверситета. Но интерес к нему так велик, что в ИГУ считают правильным открыть дворец для посещений - как для туристов, так и жителей города, которые хотели бы поближе познакомиться с историей Иркутска.

По следам Михаила Строгова

Весной прошлого года в бывшей резиденции генерал-губернаторов Восточной-Сибири группа французского телевизионного канала ARTE снимала сюжет «По следам Михаила Строгова». В романе Жюля Верна Михаил Строгов отправился в Иркутск по поручению царя Александра II. Он должен был предупредить губернатора о заговоре и государственной измене офицера Ивана Огарева.

«…Однажды вечером, а именно 2 октября, в большом зале генерал губернаторского дворца, где жил в то время великий князь, состоялся военный совет. Этот дворец находился в конце Большой улицы и главным фасадом своим выходил на набережную Ангары. Из окон залы был виден весь неприятельский лагерь. Великий князь, генерал Воронцов, генерал-губернатор, губернатор, городской голова и несколько высших военных чинов вели между собой серьезную беседу…», - говорится в книге.

Роман «Михаил Строгов» во Франции очень популярен. По маршруту его героя, наверное, захотели бы проехать многие. И, конечно же, такой вояж не может обойтись без посещения Белого дома. Здание и его история интересны и с точки зрения изучения архитектуры, ведь известный итальянец Джакомо Кваренги строил Английский дворец в Петергофе, Александровский дворец в Царском селе и дал жизнь многим другим произведениям классицизма.

По мнению и. о. ректора ИГУ Игоря Бычкова, поиск дальнейшего предназначения Белого дома - это проект масштаба города, региона, страны.

Сибирский дворец мог бы не только войти в экскурсионные программы, но и стать резиденцией для различных приемов на высшем уровне.

Создать культурно-просветительский центр

Вадим Шахеров, доктор исторических наук, профессор ИГУ, напомнил, что ранее была идея создать на базе Белого дома историко-выставочный центр.

- Это одно из знаковых зданий Иркутска. Его историю нужно изучать и хранить, - отмечает он. - Кроме того, музей нужен самому Иркутскому госуниверситету. Отдельные экспозиции есть на некоторых факультетах ИГУ, но единого места, где бы абитуриенты и студенты могли знакомиться с историей вуза, до сих пор нет. А такой культурно-просветительский центр нужен не только университету, но и городу, и области, ведь Белый дом и ИГУ - это визитные карточки Иркутска и региона.

Сергей Ступин, директор Иркутского областного краеведческого музея, поддерживает идею создания именно выставочного центра, так как музей в чистом виде открыть не так-то просто.

- Для начала нужно создать рабочую группу, подготовить концепцию и обсудить ее с университетским сообществом, жителями города, - считает историк и философ. - Белый дом - это часть ИГУ, но он имеет слишком важное, можно сказать, сакральное значение для города, и поэтому иркутяне должны принять участие в поиске его дальнейшего предназначения. Краеведческий музей готов сотрудничать с ИГУ, совместно создавать единое экскурсионное пространство. Но главные решения, опирающиеся на мнение общественности, должны исходить от самого университета.

Рассказать о губернаторах, начиная с Карла Фрауендорфа

Представитель Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия Сергей Снарский полагает, что в Иркутске недостаточно музеев и в Белом доме можно было открыть интересную экспозицию.

- Достать из запасников, которых у нас достаточно много, материалы по определенной теме - например, «Губернаторство в Иркутске», - предлагает он. - Если подробно рассказать обо всех, начиная с первого иркутского губернатора Карла Фрауендорфа и заканчивая руководителями региона последних лет, это будет весьма интересно. Немаловажно и то, что Белый дом удачно расположен: рядом бывший «Интурист» - ныне гостиница «Иркутск», краеведческий музей, историческая набережная… Думаю, такой выставочный комплекс пустовать не будет.

Зачетка Вампилова должна быть в музее

Галина Солуянова, директор Культурного центра Александра Вампилова, уверена, что в Белом доме нужно хранить не только историю о генерал-губернаторах, но и об известных людях, которые в разные годы занимались в научной библиотеке ИГУ.

- Здание намоленное, - говорит она. - В его стенах должно быть пространство, отражающее разные исторические периоды и аспекты. В Белом доме неоднократно бывали Валентин Распутин и Александр Вампилов. Знаю, что в ИГУ есть зачетная книжка нашего знаменитого прозаика и драматурга. Она могла бы стать одним из экспонатов будущего музея.

Площадка для встреч бизнеса и власти

Президент союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь считает, что в Белом доме можно открыть не только какую-либо экспозицию, но и своего рода бизнес-центр.

- Это знаковое для Иркутска место, и оно может стать публичным пространством для встреч бизнеса и власти, для обсуждения насущных вопросов, обмена мнениями, опытом, знаниями, идеями, - подчеркивает он. - Иркутский государственный университет - один из ведущих вузов не только нашего региона, но и страны. Он готовит разных специалистов, в том числе и для сферы предпринимательства. Белый дом - идеальная площадка не только для организации каких-то конференций, но и для размещения постоянно действующих структур, связанных с поддержкой предпринимательства. Торгово-промышленная палата готова сотрудничать с ИГУ по этим вопросам.

В настоящее время обсуждение различных вариантов использования исторического здания продолжается. В Иркутском государственном университете надеются, что жители столицы Приангарья и всего региона активно к нему подключатся, внесут свои предложения. Кроме того, ожидается отклик различных предприятий, организаций, ведь Белый дом мог бы стать и хорошим примером государственно-частного партнерства.

Историческое здание должно стать знаковым местом на карте города.