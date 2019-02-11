Иркутскстат: вакансий в Иркутской области в 2,6 раза больше, чем соискателей

В Иркутской области не хватает рабочих рук, по крайней мере, если верить статистике. Требуются инженеры, врачи, преподаватели, продавцы и многие другие специалисты. То есть проблем с трудоустройством быть не должно. Тем более что, по данным крупного портала по поиску работу, в начале года многие сибиряки стремятся к переменам и активно рассылают резюме в разные компании. Безработица тоже сокращается.

- В 2018 году в нашем регионе было 17,5 тысячи жителей, не занятых никаким трудом, - рассказали в «Иркутскстате». - При этом 13 тысяч из них имели официальный статус безработного, что на 4% меньше, чем в 2017-м. Всего же свое место под солнцем за прошедшие 12 месяцев искали 89,3 тысячи человек. А уровень безработицы упал с 8,7% в 2017-м до 7,5% в 2018-м.

По последним данным, в регионе открыто 44,8 (!) тысячи вакансий, что больше, чем год назад, - тогда свободных мест было всего 35,9 тысячи. В ведомстве добавляют, что предложений в 2,6 раза больше, чем соискателей.

- Работой могут быть обеспечены все желающие! - уверенно резюмируют в ведомстве. - Однако запросы нанимателей и квалификация соискателей совпадают не всегда.

И это, пожалуй, ключевой момент. Например, среднее жалованье в Иркутске за декабрь составило 41 тысячу рублей. Много ли подобных предложений в нашем городе?

Небольшой эксперимент: открываем популярный портал по поиску работы и смотрим список горящих вакансий на сегодняшний день. Продавец-консультант - 35 тысяч рублей, научный сотрудник - от 20 тысяч, инженер производственно-технического обслуживания - от 30 тысяч рублей. Прямо скажем, цифры не внушают оптимизма. Кстати, на этом же сайте количество позиций с зарплатой свыше 40 тысяч не более 15 - 20%. То есть если рассматривать реальные предложения как крупных компаний, так и мелких предпринимателей, то место под солнцем хотя бы со средним за декабрь довольствием еще поискать нужно.

- Мы не отвечаем за весь рынок, но мы не ощущаем, что соискателей намного меньше, чем вакансий, - рассказала директор одного из иркутских кадровых агентств Диана Тимошенко. - Наоборот! На каждое резюме - сотни откликов. И надо сказать, что работодатели зачастую предъявляют достаточно серьезные требования к кандидатам. В том числе и по возрасту. Да, в настоящее время это противоречит закону, но на практике мы видим, что после 45 лет найти достойное место действительно непросто. Некоторые ставят ограничитель до 35 лет и, увы, здесь тоже ничего не поделаешь. Как говорится, хозяин - барин, особенно если есть выбор.

При этом Диана Тимошенко уверена, что хорошую работу у нас найти можно.

- Я всегда советую нашим клиентам быть активней, - говорит она. - Не просто рассылать резюме, но и быть инициативней: звонить самим, ходить на собеседования… Словом, быть энергичней, настойчивей - и тогда вы займете ту должность, о которой мечтаете.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

Сейчас на рынке труда дисбаланс

- В Иркутской области, как и в других областях нашей страны, в официальной занятости наблюдается дисбаланс. Высококвалифицированного сотрудника все сложнее найти даже при высоком уровне оплаты. Это системная проблема, связанная, в первую очередь, со снижением качества образования в последние годы в целом. Кроме того, многие высококлассные специалисты уезжают в столичные города. Это проблема не только Иркутской области, но и других регионов. Из-за повышения пенсионного возраста многие обращаются в центры занятости не для того, чтобы найти работу, а за пособием по безработице. Такую ситуацию предсказывали сразу и причина не в нежелании работать, а часто в безысходности.

Еще одна проблема - несоответствие запроса и предложения по размеру заработной платы. Малый и средний бизнес физически не может содержать квалифицированных сотрудников с высоким уровнем потребностей, балансируя на уровне рентабельности. То есть нанимать профессионалов с высокими запросами им просто невыгодно.

С другой стороны, соискатели не готовы трудиться за такие деньги и поэтому ищут варианты менее квалифицированной, но более оплачиваемой работы. Или уходят в самозанятые, а скорее в серые схемы.