2019-02-11T15:35:14+03:00
Здоровье

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад

В регионе все еще болеют 32 тысяч человек [аудио]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад.Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Морозы и действующий в школах и в некоторых детсадах Иркутска карантин немного ослабили хватку вирусов. Заболевших гриппом и ОРВИ стало меньше, но только в сравнении с позапрошлой неделей. Все-таки эпидемиологический порог в Приангарье по-прежнему превышен. В регионе - на 14,7 %, а в областном центре на 44%.

Эпидемия гриппа и ОРВИ 2019 в Иркутске пошла на спад

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- По последним данным, темпы роста заболеваемости в сравнении с цифрами прошлой недели замедлились на 9%, - подтвердили в Управлении Роспотребнадзора Иркутской области. - Санитарные врачи связывают это с действием карантина.

В поликлиники Приангарья к врачам обратились32 тысячи человек, в Иркутске– 11 тысяч, из них половина – дети.

- В основном циркулирует грипп А (H1N1) 2009, А(H3N2), также парагрипп, аденовирусы, РС -вирусы и другие респираторные вирусы, - добавляют в Роспотребнадзоре. - Такие выводы специалисты сделали по результатам анализов, которые берут у пациентов.

Особенно уязвимы дети, их иммунитет недостаточно силен, чтобы противостоять коварным вирусам. В школах областного центра, напомним, продолжает действовать карантин. Вынужденные каникулы на радость мальчишкам и девчонкам продлятся до 13 февраля. А пока ученики занимаются дома. Учителя рассылают задания через мессенджеры и электронную почту. Кстати, до 12 февраля отдыхают школьники Иркутского района, а до 15-го Ангарска. Всего же в Приангарье временно закрылись 199 школ и 95 детских садов.

Врачи напоминают, во время эпидемии особое внимание уделяйте правилам гигиены - тщательно мойте руки. Избегайте и общественных мест. А если почувствовали себя плохо, то идите в больницу.Самолечение чревато осложнениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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