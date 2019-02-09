Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru

В очередном домашнем матче чемпионата России иркутская «Байкал-Энергия» на своем льду принимает архангельский «Водник». Стартовый свисток к игре на центральном стадионе «Труд» прозвучит 9 февраля в 13.00. Если же вы не рискнете в мороз оказаться на трибуне, тогда смотрите прямую трансляцию игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

А теперь кратко напомним турнирный расклад. Перед очной встречей «Байкал-Энергия» и «Водник» находятся на соседних строчках в турнирной таблице. Иркутяне с 36 набранными очками находится на 5-м месте, архангелогородцы с 42 баллами в багаже расположились на 4-й позиции. У наших парней в активе 11 побед, у гостей 13.

Напомним, в игре первого тура в Архангельске, которая состоялась в ноябре прошлого года, иркутская дружина уступила «Воднику» со счетом 4:6. Так что самое время брать реванш!

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