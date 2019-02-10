Погода на 10 февраля в Иркутске: днем до -24

После морозной рабочей недели, когда по ночам было до -40, а днем до -35, в выходные в Иркутск пришло небольшое потепление. Да, в ночь на воскресенье, 10 февраля столбик термометра в нашем городе опустился до -34 градусов, но днем синоптики обещают нам уже более комфортные -22, -24 градуса. Снега не ожидается, ветер подует переменный до 5 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, правда, местами возможен небольшой снег, в отдельных районах туман, ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, температура ночью -34,-39 градусов, в пониженных формах рельефа -42,-47°, в северо-восточных районах при облачной погоде -24,-29º, днем -21,-26º, местами -28,-33º, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -18 градусов.