Женщина погибла на пожаре в двухэтажном доме на улице Фурманова в Иркутске

Многочисленные звонки о сильном задымлении в квартирах и подъезде двухэтажного дома по улице Фурманова в Иркутске, стали поступать пожарным в третьем часу ночи, 10 февраля. Уже через насколько минут спасатели прибыли на место, но деревянное здание к этому моменту горела квартира на первом этаже.

Перед тем, как огонь перекинулся на соседние квартиры, из дома успели эвакуировать 38 человек. Одной из женщин выжить не удалось. Она скончалась уже в больнице. Пожарные боролись с огнем два часа. Он успел повредить 2 квартиры на первом и втором этажах на общей площади 70 квадратных метров.

- Предварительный осмотр места происшествия показал, что возможной причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, 0 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Еще один пожар в жилом доме произошел ранним утром, 10 февраля на улице Щорса. Там загорелась квартира на третьем этаже. Самостоятельно удалось эвакуироваться 34 жильцам. Еще двоих спасатели вытащили при помощи индивидуальных средств защиты дыхания, так как дым в считанные секунды заполнил весь дом. Четверых жильцов верхнего этажа спасли по лестнице из окон.

Жилой дом удалось отстоять. По предварительным данным, ЧП также произошло из-за короткого замыкания электропроводки.