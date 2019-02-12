2019-02-12T16:48:25+03:00
Спорт

Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Строитель» на сайте irk.kp.ru

Команда из Республики Коми приехала в Иркутск за реваншем [трансляция начнется в 19.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Строитель» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Строитель» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Большой хоккей вновь в Иркутске! В очередном домашнем матче чемпионата России иркутская «Байкал-Энергия» на своем льду принимает «Строитель» из Сыктывкара. Стартовый свисток к игре на центральном стадионе «Труд» прозвучит 12 февраля в 19.00. Если же вы не сможете оказаться на стадионе, тогда смотрите прямую трансляцию игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Рассказываем о турнирном раскладе. Перед очной встречей «Байкал-Энергия» и «Строитель» находятся на разных полюсах в турнирной таблице. Иркутяне с 39 набранными очками находится на 5-м месте, «Строитель» с 23 баллами расположился на 11-й строчке.

Напомним, в матче первого круга, который прошел в столице Республики Коми победу одержали иркутяне. Тогда наши парни разгромили «Строитель» со счетом 8:3. Всего же между собой команды из Иркутска и Сыктывкара провели 27 игр, 14 побед на счету нашей дружины, в 11 победили гостьи, еще два матча завершились вничью.

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Строитель".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Строитель" (Сыктывкар). Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. Ведущие прямого эфира Алексей Шапенков и Игорь Бялоус. http://www.baikal-energy.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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