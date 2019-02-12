Подарки на 23 февраля в Иркутске: где купить и что подарить

Книга-сейф, гигантские песочные часы, фляжки, кружки... Подарки на 23 февраля в Иркутске коллегам – это невероятное количество безделушек, сами по себе которые никакой ценности не представляют, хотя получить их и приятно. Мужчины-практики. Им больше придется по вкусу то, что можно реально использовать. Почему бы не подарить наушники, компьютерные мышки, блокноты? «Комсомолка» в Иркутске сделала обзор: какие подарки на 23 февраля в Иркутске наиболее популярны.

Подарки на 23 февраля в Иркутске коллегам: дарим актуальные презенты

Начнем с подарков для коллег. Как правило, для того, чтобы одарить тех, кто работает вместе с вами, приятными памятными вещицами, приходится проводить настоящий мозговой штурм. Есть вариант интереснее – подарочные наборы в военной атрибутике.

Подарить настроение и вдохновение в день 23 февраля можно! Компания Графика + предлагает специальный дизайн для деловых и успешных.

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А еще?

Подарки на 23 февраля в Иркутске другу: преподносим… впечатления

А почему бы не предложить любимому отдых-впечатления?Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

Этот вариант не сразу придет в голову. Однако, выбирая подарки на 23 февраля в Иркутске, вспомните, чем увлекается ваш молодой человек, какой у него характер. И смело готовьте сюрприз.

Варианты – да, какие угодно. Например, стрельба из лука и пневматического оружия, заезд на собачьих упряжках, пробный урок на мотоцикле или гитаре, обучение танцам, сертификат на прыжок с парашютом, полет в аэротрубе. От вас требуется заранее разузнать, что ему больше по душе сделать подарок в соответствии с его склонностями.

Может, больше подойдет предложение вместе посмотреть на звездное небо в планетарии или возможность попробовать себя в роли кузнеца (гончара, актера, художника)? Мечты должны исполняться!

Подарки на 23 февраля в Иркутске мужу или брату: дарим полезное

Гаджеты для ноутбука или смартфона - отличный подарок на 23 февраля в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Одним из полезных (в умелых руках) и ценных подарков может стать набор инструментов. Покупать их лучше в специализированных магазинах, чтобы не разочаровать родных низким качеством отверток. Конечно, не стоит дарить его, если вы знаете, что ваши родные «не по этой части».

А что тогда? Очень популярна автомобильная атрибутика – авточехлы, насосы, ароматизаторы, коврик, органайзер, видеорегистратор. Грамотно выбрать подарок помогут в автомобильном магазине. Беспроигрышный вариант – аксессуары для мобильного или компьютера. В самом деле, навороченная компьютерная мышка, аккумулятор к сотовому, карта памяти, наушники – вещицы полезные.

Подарки на 23 февраля: дарим отдых

А не отправить ли вам мужчину в баню? Ну, на отдых.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Баня и еще раз баня. А еще сауна, рыбалка, турбаза, бильярд . Это все типичные варианты мужского отдыха. Почему бы не предоставить такую возможность? Практически каждая баня или сауна сегодня продает собственные сертификаты и абонементы. Есть отличный вариант – СПА или массаж. Причем самый разный – тайский, китайский, традиционный. Вариантов много и удивить есть чем.

Кстати, и у крупных турбаз, и у санаториев тоже есть такая услуга – подарочный сертификат. Так что вы вполне можете приобрести дорогому вам человеку в подарок возможность поправить здоровье на выходных или отдохнуть вдалеке от города.

Почему бы и нет? В современном мире – сплошной цейтнот. На отдых времени просто критически не хватает. А тут сертификат. Обязывает!