Докажи, что живая: братчанку по ошибке записали в покойники, перепутав ее с умершей тезкой

- Святые угодники! Лариса Ивановна, да вы же…! – с трудом подбирая слова, менеджер банка пыталась объяснить клиентке, что она вот уже четыре месяца как преставилась. И именно поэтому ее банковскую карту и заблокировали.

От такого заявления 46-летняя жительница Братска Лариса Маковеева (имя и фамилия изменены, - прим. Ред.) и, правда, едва не отправилась на тот свет. Выйдя из банка шокированная женщина отправилась сразу же в пенсионный фонд. И там подтвердили, что по документам числится умершей. И…в местной больнице, где ей уже успели аннулировать медицинский полис.

- Мы сами удивлены, ведь нам поступили сведения о вашей смерти, они занесены в базы данных, - в один голос твердили братчанкево всех учреждениях.

Оставшись без полиса, кредитки и социальных выплат на двух своих малолетних детей, «заживо похороненная» Лариса Маковеева, обратилась в прокуратуру. Там и выяснили, как могла произойти такая нелепая ошибка. Оказалось, что началась эта история в совершенно другом городе - в Усолье-Сибирском, где Маковеева даже ни разу в жизни и не была. Так вот в августе прошлого года в усольскойбольнице скончалась пациентка 46 лет. Никаких документов у нее при себе не было. Опознавал ее знакомый, который назвал имя женщины. Отсюда и начинается череда нелепых совпадений.

- Имя, отчество и фамилия полностью совпали с данными жительницы Братска, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске прокурор Усолья-Сибирского Иван Бортников. – Даже возраст почти одинаковый - разница всего полгода. Правда, есть один нюанс. На самом деле у умершей в усольской больницы другая фамилия. Человек, который приходил на опознание, ошибся и указал фамилию ее сожителя – с ним она в официальном браке не состояла.

Вот так и получилось, что в Усолье умерла полная тезка (хотя это не так, как вы уже поняли) братчанки. Умершую стали пробивать по базам и по ошибке вышли на ничего не подозревающую Ларису Маковееву.

- Актовая запись о ее «смерти» появились в базе данных в конце октября, - рассказывает помощник прокурора Братска Дарья Закаржевская. (сама женщина пока отказывается общаться, оправляется от стресса, - прим. Ред.) – Мы обратились в Усольский городской суд с требованием признать эту запись недействительной и аннулировать ее. Во всех правах женщину восстановили только 1 февраля этого года. «Умершей» она числилась почти четыре месяца.

Получается, счета сибирячки разблокировали и возобновили выплаты только после того, как она официально доказала, что является живой. Подавать в суд иск с требованием выплатить моральный ущерб за пережитый стресс, Лариса Маковеева пока не собирается.