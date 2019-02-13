Лыжные выходные - это здорово!

Морозы бьют рекорды. Но разве это повод проводить свободное время на диване? Многие сибиряки вопреки холодам предпочитают активный отдых. И энергетики их в этом поддерживают! В феврале компания En+ Group проводит «Лыжные выходные» в парк-отеле «Звездный». Вход для всех свободный. Единственное, что требуется от посетителей, - боевой настрой и желание прокатиться с ветерком. В распоряжении гостей отличные трассы не только «Звездного», но и расположенного по соседству лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский». А в качестве приятного бонуса - мастер-классы от опытных лыжников и ароматный чай с брусникой!

Уик-энд в удовольствие

То, что сибиряки - народ смелый, мы убедились, как только подъехали к «Звездному». Несколько десятков посетителей, весело переговариваясь, с лыжами направлялись к трассе. Среди них были и дети. Улыбающиеся, розовощекие, ребята тоже не испугались замерзнуть. Хотя на градуснике -28!

Здесь мы встретили генерального директора «Иркутскэнерго» (входит в En+ Group) Олега Причко, который признался, что тоже большой поклонник зимнего спорта. Он рассказал нам о проекте «На лыжи!», который реализуется совместными усилиями En+ Group, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России по инициативе и при поддержке Олега Дерипаски с 2016 года.

Генеральный директор «Иркутскэнерго» (входит в En+Group) Олег Причко рассказал о проекте «На лыжи».

- Это большой и яркий проект, - объяснил Олег Причко. - Его задача - сделать этот спорт еще популярнее и доступнее. Он реализуется в довольно снежных регионах: Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, Хакасии и Коми, на Урале. Обучение тренеров, организация соревнований, в том числе и среди молодежи, благотворительная помощь детским спортивным организациям, создание активных сообществ в соцсетях - все эти мероприятия стали уже традиционными для нас.

Именно в рамках проекта «На лыжи!» теперь организовали и «Лыжные выходные» под Ангарском. Дело в том, что En+ Group уделяет большое внимание развитию спорта. В компании уверены: только там, где люди здоровы, активны и жизнерадостны, можно строить успешный бизнес.

В декабре прошлого года, напомнил Олег Причко, в рамках проекта En+ также завершила модернизацию лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».

Инвестиции в проект составили около 26,5 млн руб. После обновления в ЛБК появилась единственная в регионе лыжероллерная освещенная трасса протяженностью 2,5 км, стартовая поляна размером 180 на 120 м, биатлонное стрельбище на 30 установок. Также объект обзавелся сетью прилегающих лыжных трасс общей длиной около 20 км. В их числе и новая оборудованная лыжня, начинающаяся от парк-отеля «Звездный», которая включает женскую дистанцию на 4 км и мужскую на 5 км. Опробовать на ней свои силы и смогут участники «Лыжных выходных».

- Как видите, мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся сделать зимний спорт доступным, - добавляет Олег Причко. - Радует, что многие откликнулись - мороз не испугал наших земляков. Боевой настрой, хорошее настроение - вот что главное в покорении трассы. Надеюсь, что для многих этот уик-энд будет в удовольствие и все участники вернутся домой довольные, в хорошем настроении.

Идеальная трасса

Мы убедились, что «Лыжные выходные» в «Звездном» - это действительно отличный способ отдохнуть от городской суеты и прокатиться по высококлассной трассе. Опытные лыжники уверены: этот спорт обязательно нужно развивать в нашем регионе.

Генеральный директор компании «Гранд Байкал»,которой принадлежит парк-отель «Звездный», Виктор Григоров.

- В сложные 1990-е годы многие стадионы, расположенные в нашем регионе, закрылись, - рассказывает генеральный директор компании «Гранд Байкал», которой принадлежит парк-отель «Звездный», Виктор Григоров. - Но сегодня лыжный спорт в Приангарье снова возрождается! Спасибо En+ Group за то, что компания вкладывает в его развитие свою энергию и средства, стремится объединить тех, кто умеет и любит кататься на лыжах. Компания сделала большое дело: обновленный лыжно-биатлонный комплекс сегодня очень востребован, и теперь мы можем принимать огромное количество участников, которые уже по достоинству оценили потрясающую трассу. Кстати, на ней отлично себя чувствуют и новички. Мы шутим, что здесь прививается любовь к этому виду спорта, отлично оттачиваются навыки.

По словам Виктора Григорова, новая лыжня, которая имеет 6-метровую ширину, соответствует всем мировым стандартам: например, по бокам у нее расположены 1,5-метровые зоны безопасности, а ее рельеф почти идеален.

- Приходите все к нам! – улыбается Виктор Григоров. - Спорт на воздухе - это отличная возможность поддерживать свое здоровье, меньше болеть и быть активным, сильным, жизнерадостным!

Согласна с ним и ангарчанка Татьяна Имарова, которой удалось преодолеть трассу. Вместе с подругой она приехала за город, чтобы провести время с пользой для души и тела.

- Супертрасса! – поделилась она эмоциями. - Недавно были здесь семьей, приезжали в декабре на 4 дня. Признаться, тогда нам с погодой повезло больше: тепло, снежно. Мы катались целыми днями. Но и сегодня, несмотря на мороз, получили массу удовольствия! Спасибо организаторам за такую возможность.

Татьяна, как и другие активисты, приняла участие в мастер-классе. Его проводил директор лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский», мастер спорта по конькобежному спорту Владислав Арестов. Он рассказал, что эта беседа, конечно, в первую очередь интересна тем, кто только осваивает лыжи. Что взять с собой, если отправились в длительную прогулку по лесу, как не растеряться, если попали в непредвиденную ситуацию, чем согреться в пути - все это необходимо знать всем, кто отправляется в туристический поход.

- В нашем спорте нюансов много, - говорит Владислав Арестов. - И не обо всех секретах знают даже профессионалы! Например, подобрать правильно лыжные палки или выбрать подходящую мазь - настоящее искусство.

Также он продемонстрировал новейшие гаджеты, незаменимые для туристов: например, специальный согревающий жилет, который отлично удерживает тепло, но пропускает влагу.

- И еще очень важно: если отправляетесь в поход, то обязательно возьмите радиотелефон - он намного лучше обычных смартфонов, которые разряжаются, теряют связь и т. д., - советует Владислав. - Также незаменимы термос, специальное углеводное питание в пакетиках, которое можно найти в любом спортивном магазине, ножик и спички.

Впрочем, эти советы актуальны для экстремалов, которые отправляются далеко за город. В «Звездном» же созданы все условия для спокойных и безопасных поездок. Здесь все продумано до мелочей, и шанс попасть в неожиданную ситуацию равен нулю.

У вас еще есть возможность присоединиться к веселому уик-энду 16 и 17 февраля!