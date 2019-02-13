Две школьницы попали в реанимацию после прививок в Иркутске: педиатр нарушила санитарные правила

Прокуратура Иркутска провела проверку по факту, который произошел в январе. Выяснилось, что при постановке вакцины были нарушены санитарные правила.

Напомним, случай произошел в школе №14. Здесь учащимся третьего класса делали плановые прививки. Одной девочке поставили Р-2 АДС-М - вакцину против дифтерии и столбняка, без коклюшного компонента. Другой провели Диаскинтест - тест для выявления туберкулеза. Вскоре обе ученицы начали жаловаться на головную боль и тошноту. На скорой девочек доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу, где их поместили в реанимацию. На следующий день их перевели в обычную палату, а вскоре выписали. Выдвигали разные версии произошедшего: от панической атаки до вегето-сосудистой дистонии.

Свое расследование начала прокуратура.

- Мы выявили нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, - сообщили в ведомстве. - В отношении врача-педиатра, производившего вакцинацию, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ.

В настоящее время материал рассматривают в Роспотребнадзоре по Иркутской области.

- Сейчас наша девочка чувствует себя хорошо, уже приступили к занятиям в школе, - рассказали родственники одной из пострадавшей ученицы. - Перед этим прошли полное медицинское обследование, со здоровье сейчас у нее все в порядке.