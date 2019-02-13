Машина провалилась под асфальт в Иркутске

В Иркутске на улице Радищева, напротив здания городской поликлиники №9 провалился асфальт. Фотографию возникшей ямы сделал один из автомобилистов. Его иномарка угодила в разлом. К счастью, без серьезных последствий. Иркутянин выложил снимок в Сеть, чтобы предупредить остальных об опасности.

К счастью, водитель вовремя успел затормозить. Фото: группа ДТП38RUS.

Коммунальные службы города быстро отреагировали на сообщение о провале. Прибывшая аварийная бригада огородила яму, начались ремонтные работы.

- Произошло засорение канализации, из-за чего накопившаяся вода поднялась и подмыла почву под асфальтом, - пояснили в пресс-службе администрации города.

Яму оцепили и приступили к устранению последствий. Фото: группа ДТП38RUS.

В обсуждениях под фотографиями провала иркутяне с пониманием отнеслись к случившемуся. Подобные случаи предугадать невозможно, они происходят сезонно, но чаще всего весной, когда мусор и грязь забивают канализацию.

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