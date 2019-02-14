На Байкале геолог из Сибири открыл новый минерал

- Мой телефон в последние дни не умолкает, - признается Геннадий Шведовиз Красноярска. - Все поздравляют, словно я Нобелевскую премию получил. Даже неловко, честное слово!

Чем заслужил такое внимание скромный геолог? Дело в том, что он открыл неизвестный доселе науке минерал с содержанием никеля. Новое соединение назвали Огнититом.

- Я работал в компании, которая оказывала геодезические услуги, - рассказывает историю с самого начала сам герой -доцент Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. - Лет пять назад поступил заказ на исследование нескольких массивов из Иркутской области - необходимо было выяснить содержится ли в них медно-никелевые сплавы, которые часто используют в технике.

Нет, Геннадий Шведов не отправился с палаткой и рюкзаком в экспедицию в Приангарье. Он трудился в офисе компании в Красноярске - кропотливо изучал состав рудной части пород под микроскопом. А образцы ему присылали коллеги - геологи, которые работали в Иркутской области. Однажды, тщательно анализируя состав, доцент и обнаружил странный минерал с повышенным содержанием висмута (химический элемент).

Пять лет понабилось ученым, что признать находку уникальной. Фото: архив героя публикации

- Сначала я подумал, что это мелонит, - продолжает Геннадий Иванович. - Но версию тут же опроверг - такого количества висмута в этом минерале никогда не было!

Тогда Геннадий связался с коллегами из другого университета, которые и отправили находку в Канаду. Зарубежные специалисты подтвердили - она уникальна. Наконец, спустя пять лет ассоциация ученых, в которую вошли представители из России, Австрии, США, Канады, Италии, Германии и Великобритании в январе этого года утвердили Огнитит, как новый минерал.

- Сначала мы хотели назвать его Байкалитом, чтобы прославить наше озеро и Иркутскую область, - добавляет Геннадий Шведов. - Но потом выяснилось, что это название уже запатентовано. Поэтому в итоге нам утвердили название - Огнитит. В честь массива Огнит, расположенного в горах Восточного Саяна.

Новый минерал относится к классу сульфосолей. Его формулу можно представить так - NiBiTe, где никель составляет 14 %, висмут 52%, теллур — 32%.

Какая же практическая польза в уникальной находке?

- Пока никакой, - признается наш герой. –Хотя генетиков, вероятно, заинтересуют причины, по которым образовалось именно в Сибири никому неизвестное соединение. Можно искусственно создать такой сплав в лаборатории и определить прикаких условиях он мог возникнуть в природе.

Впрочем, для науки открытие любого минерала - это всегда событие. Да, во всем мире каждый день химики, геологи, технологи находят сотни каких-то неизвестных соединений. Есть даже специализированные сайты с формулами, у которых нет названий. Но, чтобы доказать, что минерал действительно уникален, нужно высокоточное оборудование, которое есть только в США, Канаде и некоторых других западных странах. Иными словами, найти - одно дело, утвердить - вот что непросто.

- И нам это удалось! - с улыбкой добавляет Геннадий Иванович. - Мы - я и еще 16 ученых из разных стран официально стали первооткрывателям. Для научных деятелей это очень почетно.