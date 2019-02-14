2019-02-14T13:50:19+03:00
Здоровье

PRANA CLINIC в Иркутске - курорт в центре города

Подарите любимым отдых, здоровье и свою заботу
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PRANA CLINIC в Иркутске - курорт в центре города. Фото: PRANA CLINICPRANA CLINIC в Иркутске - курорт в центре города. Фото: PRANA CLINIC
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Ко Дню всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта одним из лучших подарков может стать сертификат на курорт, который расположен в центре Иркутска.

Фото: PRANA CLINIC

Фото: PRANA CLINIC

PRANA CLINIC - центр интегративной медицины, сочетающий восточные, западные медпрактики и релакс.

Фото: PRANA CLINIC

Фото: PRANA CLINIC

PRANA CLINIC предлагает несколько программ для мужчин и женщин.

Фото: PRANA CLINIC

Фото: PRANA CLINIC

Посвятите 4 - 5 часов себе любимому, пройдите за один раз несколько исследований и релакс-процедур: консультации узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, инбоди, гидромассаж, массаж тела, испанский массаж лица, барокамеру.

В стоимость программы входят обед и травяной чай.

- «Планета здоровья» - курорт одного дня. Стоимость сертификата в феврале - марте - 5000 рублей вместо 6000.

- «Экспресс-перезагрузка» - три часа релакса. Массажи, барокамера, травяной чай и десерт. Цель этой программы - улучшение кровообращения лица, шеи, головы.

Стоимость - 3000 рублей.

Фото: PRANA CLINIC

Фото: PRANA CLINIC

Также можно приобрести сертификат на любую сумму - человек сам выберет то, что ему по душе.

Фото: PRANA CLINIC

Фото: PRANA CLINIC

Подарите любимым отдых, здоровье и свою заботу!

PRANA CLINIC

+7 (3952) 470-570

1@pranaclinic.ru

@pranaclinic_

#pranaclinic

pranaclinic.ru

Иркутск, ул. Кожова, 14/3

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ИСТОЧНИК KP.RU

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