PRANA CLINIC в Иркутске - курорт в центре города
Ко Дню всех влюбленных, 23 Февраля и 8 Марта одним из лучших подарков может стать сертификат на курорт, который расположен в центре Иркутска.
Фото: PRANA CLINIC
PRANA CLINIC - центр интегративной медицины, сочетающий восточные, западные медпрактики и релакс.
Фото: PRANA CLINIC
PRANA CLINIC предлагает несколько программ для мужчин и женщин.
Фото: PRANA CLINIC
Посвятите 4 - 5 часов себе любимому, пройдите за один раз несколько исследований и релакс-процедур: консультации узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, инбоди, гидромассаж, массаж тела, испанский массаж лица, барокамеру.
В стоимость программы входят обед и травяной чай.
- «Планета здоровья» - курорт одного дня. Стоимость сертификата в феврале - марте - 5000 рублей вместо 6000.
- «Экспресс-перезагрузка» - три часа релакса. Массажи, барокамера, травяной чай и десерт. Цель этой программы - улучшение кровообращения лица, шеи, головы.
Стоимость - 3000 рублей.
Фото: PRANA CLINIC
Также можно приобрести сертификат на любую сумму - человек сам выберет то, что ему по душе.
Фото: PRANA CLINIC
Подарите любимым отдых, здоровье и свою заботу!
PRANA CLINIC
+7 (3952) 470-570
Иркутск, ул. Кожова, 14/3
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ИСТОЧНИК KP.RU