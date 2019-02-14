Похоронили не своего сына: в иркутском морге перепутали тела

Валерий Механников из поселка Тельма с трудом говорит о своем 34-летнем сыне Владиславе. Больно. Крепкий молодой мужчина работал на лесовозе, воспитывал троих мальчишек, а потом заболел… Сначала все думали, что это банальная простуда, но потом Владислава начали мучить жуткие головные боли, которые не давали жизни.

- Сын сгорел меньше чем за месяц, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Валерий Механников. - В нашей местной больнице ему долго не могли поставить точный диагноз. А в середине июня Владу стало совсем плохо. На скорой его привезли в иркутский туберкулезный диспансер.

Через четыре дня мужчина умер в больнице. После вскрытия стала известна причина смерти - туберкулезный менингит (воспаление мозговых оболочек, вызванное проникшими в них микобактериями. - Прим. ред.).

У Владислава остались трое детей. Фото: личный архив семьи Механниковых.

Предать земле Владислава решили в Ангарске - на родовом захоронении. На следующий день Валерий Иванович съездил в иркутский морг, чтобы передать санитарам одежду и обувь для сына. Заодно заплатил 5 тысяч рублей, чтобы тело одели и загримировали. Все остальные ритуальные услуги заказали в Тельме. В Иркутск забирать гроб с телом Владислава поехал сам директор похоронного бюро.

- Мы дали ему фотографию сына, чтобы он смог опознать, - продолжает Валерий Механников. - Из морга он позвонил и сказал: «Валера, я не знал Владислава, но мне кажется, что в гробу лежит не он».

То же самое директор сказал санитару, но тот лишь отмахнулся. Во время прощания в ритуальном зале неладное заметили и сами родители Владислава. Мать даже крикнула: «Это не мой сын, не он!». Но всерьез эти слова никто не принял. Все подумали, что убитая горем женщина просто не хочет верить, что хоронит своего ребенка.

По традиции на следующий день близкие снова приехали на кладбище помянуть усопшего. Когда стали уходить, подъехал уазик, из которого вышел тот самый, выдавший тело Владислава, санитар.

- Валерий Иванович, извините, вы похоронили не своего сына, - выдавил из себя мужчина. - Ошибка вышла, извините.

От этих слов мама Владислава едва не упала в обморок. В итоге Механниковы пошли писать заявление, чтобы получить разрешение от прокуратуры на эксгумацию. Решить все удалось в тот же день. Вечером тело Владислава горе-санитар привез в полиэтиленовом пакете часам к пяти. Впопыхах переодел его прямо в катафалке, положил в новый гроб, который купил по дороге, и убитые горем родители похоронили своего сына во второй раз. Мать и отец признаются, страшнее того, что они испытали в этот момент, ничего нет.

Памятник на могиле Владислава Механникова. Фото: личный архив семьи Механниковых.

- Он извинился и обещал оплатить поминки, - говорит Валерий Иванович. - Но денег мы так и не увидели, поэтому не стали терпеть такой наглости и подали в суд.

В своем иске адвокат семьи Механниковых потребовал выплатить родителям за моральный ущерб 1 миллион рублей. Дело удалось выиграть. Вот только сумма оказалась в разы меньше. По решению суда санитар выплатит матери 30 тысяч рублей, а отцу 25 тысяч, плюс по 8 тысяч каждому за услуги юриста. На работе же нерадивому сотруднику вынесли выговор и оштрафовали.

- Никакие деньги не сотрут из памяти того, что мы пережили, - заключает Валерий Механников. - Наш младший внук до сих пор, как приедет к нам, ходит с портретом папы, целует его…