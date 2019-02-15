2019-02-15T07:15:48+03:00
Здоровье

“Можно ли остановить старение?”

Образовательный проект Preventage.ru доступен теперь для иркутян
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Образовательный проект Preventage.ru доступен теперь для иркутянОбразовательный проект Preventage.ru доступен теперь для иркутян
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Эту тему обсуждали с гостем утреннего информационного канала на радио “Комсомольская правда” главным врачом Первой Мужской клиники Александром Чуприным.

Мы живём в уникальное время, когда буквально за последние 100-200 лет жизнь человека поменялась кардинально. Но за это время наши гены не успели поменяться и адаптироваться к новым условиям жизни.

За этот же период мы видели разную медицину от нетрадиционной до радикальной и классической для наших дней, и до новой медицины, так называемой модели 5п (о ней, кстати, говорил президент в последнем обращении), где главное кредо - точность и активное участие пациента.

Знаний так много, что многие доктора работаю по старинке, не успевая за этими изменениями, как и пациенты.

Поэтомы мы рады рассказать, что появились новые образовательные проекты для врачей и для обычных людей, где можно найти ответы, взять технологии и решения, чтобы изменить свое представление о здоровье, методах оздоровления, и модификации образа жизни, чтобы действительно остановить старение.

Образовательный проект Preventage.ru состоит из 2х частей - онлайн школы для врачей и обычных людей.

Дистанционное обучение в проекте даст возможность получить системные знания в области управления своим здоровьем, новые решения которые могут повысить изменить качество жизни, начать осознано управлять нашим собственным здоровьем и здоровьем своих пациентов.

Официальный представитель института Preventage.ru в г. Иркутск. подробности по телефону:

Первая мужская клиника тел 48-38-38

Медицина изменилась, наши подходы в @1m_irkutsk стали другими, мы одни из первых, кто готов и применяет новые подходы медицины 5п в Иркутске.

Первая мужская клиника @1m_irkutsk является официальным представительством института Preventage.ru в Иркутске, мы готовы помочь, рассказать и ответить на ваши вопросы подробнее

Школа для врачей: https://preventage.ru/

Школа для пациентов: http://preventage-school.ru/

Приходите, учитесь, смотрите, пробуйте, действуйте! Обучение проходит в группах и дистанционно

12.02.2019 Тема дня - Иркутск.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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