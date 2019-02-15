2019-02-15T07:18:42+03:00
Политика

Поздравление Сергея Тена с Днем защитника Отечества

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Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник настоящих мужчин - каждого, кто заботится о благополучии и стабильности России, укрепляет ее славу и мощь.

В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые вписали героические страницы в историю страны, чествуем тех, кто самоотверженно охраняет покой нашей Родины.

Наша общая задача сегодня - создать условия для дальнейшего развития России, укрепления ее авторитета во всем мире.

Здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, мирного неба над головой!

Сергей Тен,

депутат Государственной Думы РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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