Поздравление Сергея Тена с Днем защитника Отечества
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник настоящих мужчин - каждого, кто заботится о благополучии и стабильности России, укрепляет ее славу и мощь.
В этот день мы отдаем дань уважения воинам, которые вписали героические страницы в историю страны, чествуем тех, кто самоотверженно охраняет покой нашей Родины.
Наша общая задача сегодня - создать условия для дальнейшего развития России, укрепления ее авторитета во всем мире.
Здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, мирного неба над головой!
Сергей Тен,
депутат Государственной Думы РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU