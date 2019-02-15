Погасила огонь раздора: телеведущая Алла Михеева попросила прощения у буддистов

Совсем недавно в эфир первого канала вышел очередной выпуск шоу «Вечерний Ургант». Сразу после этого на ведущую рубрики «Острый репортаж» Аллу Михееву посыпались обвинения. Зрители потребовали у нее извинений. За что, скажите?

А история такова. Алла, как известно, посещает разные города и мероприятия, и колко шутит. А недавноМихеева отправилась в столицу Бурятии. Вместе с жителями республики на центральной площади Улан-Удэ она отпраздновала Новый год по лунному календарю Сагаалган. Поговорила с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, побывала в Иволгинском дацане. Оттуда на передачу Урганту она привезла не только репортаж, но и благовонную палочку. Прямо в студии она подожгла ее, а затем потушила в кружке. Это и вызвало волну негатива в интернете.

- Так и думали, что приезд этих клоунов (съемочной группы, - Прим. Авт.) обернется не лучшим образом, к сожалению, так и случилось,- такие нелицеприятные сообщения начали появляться в соцсетях сразу после выхода в эфир «Вечернего Урганта».

Оказалось, что девушка не знала всех тонкостей восточной культуры. Благовонные палочки – обязательный атрибут всех буддийских праздников. В буддизме дым благовоний помогает человеку очистить свой разум и тело, а также отгоняет злых духов. Поэтому верующие и осудили жест Михеевой, когда она гасила палочку в кружке.

- Это в первую очередь неуважение к нашему народу, традициям и в целом к многонациональной республике,- высказался в видео в интернете, например,известный бурятский самбист Александр Намсараев.

Реакция теледивы не заставила себя долго ждать.Михеева попросила прощения у всех жителей Бурятии и буддистов. Также на своей странице в соцсетях она написала, что находится под впечатлением от бурятского гостеприимства.

- Если обидела, задела чьи-то чувства - мне очень жаль, - написала звезда «Вечернего Урганта». - Я сотрудник юмористической программы и моя работа - дарить людям улыбку! Буддизм – как и все религии, учит прощению и, хочется надеяться, что жители Бурятии не будут держать зла на Аллу Михееву, которая искренне в своем «Остром репортаже» сказала, что едина с народом Бурятии, а теперь также искренне перед ним извинилась.

Кстати, Александр Намсараев уже удалил свое обращение.