Свет мой, Зодиак, скажи, что мне делать подскажи!

Мы все немного верим в чудеса, сны и прочую мистику. Не скажу, что большой поклонник гороскопов, но и отрицать, что в этом "что-то есть" не стану. Тем более, когда настроение оставляет желать лучшего, а зима никак не заканчивается.

- Все будет хорошо! - утешает меня подруга, которая, кстати, тоже Рак по знаку Зодиака. - Ты наш прогноз на 2019-й читала? Это будет счастливый год!

Ну и как тут не поверить? Так и быть доверюсь звездам, внемлю их советам и посмотрю, как сложится если не жизнь, то хотя бы день.В общем, я решилась на недельный эксперимент: подписалась на ежедневную рассылку от астрологов с советами, как мне стоит себя вести, чтобы привлечь удачу. Итак…

День первый

Понедельник. После выходных так не хочется вставать по будильнику... Но ведь вступаю в новую жизнь, жизнь по звездам! Открываю почту и вот совет: "Начните день с физических упражнений и у вас хватит сил на все замыслы". Еще астрологи предупреждают, что "на работе меня ждут горы дел", которые впрочем "окупятся доходом". А к домашним хлопотам призывают относиться спокойно и воспринимать их как "заботу о близких".

Десять минут, и я чувствую прилив сил. Один минус - на работу безнадежно опаздываю, потому утром каждая секунда на счету.

Насчет работы астрологи тоже не пошутили: нужно отработать серьезную тему, поговорить с кучей специалистов. Звонки-звонки... Кручусь, как белка в колесе. Но и дома выдохнуть не получается: трехлетняя малышка встречает меня объятиями и... горой разбросанных всюду вещей. Вспоминаю напутствия астрологов: это не уборка , а забота о ближнем и энтузиазма убраться становится больше. Перед сном по привычке тянусь к смартфону. Случайно натыкаюсь на свой текст, вижу сотни комментариев, улыбка появляется на лице - вот и "окупились" мои труды.

День второй

Сегодня звезды ко мне более благосклонны. "День благоприятен для личных отношений, большая вероятность влюбиться, вечер идеален для покупки одежды и украшений". Отправляю смс-ку мужу,в ответ получаю комплимент и смайлик, а главное заветное: «Моя карта тебе в помощь!». Настроение становится лучше! В обеденный перерыв иду в торговый центр недалеко от офиса. И вот удача: в любимом магазине поступление новой коллекции. Мне хватило 40 минут, чтобы прикупить новое пальтишко винного цвета, летящее платье, сумочку - слава шопингу! Словом, все больше верю в мистику! Но тут звонок от мужа: "Ты куда столько денег потратила?". Да уж, от утренней нежности ни следа. Получается, выполняя один совет, испортила те самые личные отношения, для которых день вроде как благоприятен. Проза жизни.

40 минут и прощай баланс!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День третий

А вот среда для Рака не столь радужна, как вторник. Звезды просят "не ввязываться в конфликты, не воспринимать критику близко к сердцу". И вообще день обещает быть так себе.

По иронии судьбы, в этот день надо записаться к терапевту в нашей городской поликлинике. У регистратуры гигантская очередь. На планерку безнадежно опаздываю, прошу пропустить.

- Девушка, вы что себе позволяете? - грузная дама с буклями перерезает мне путь. - Совести нет. Вы думаете у нас вагон времени?

Чувствую, что от раздражения все внутри закипает - я же вроде вежливо попросила. Раскрываю рот, чтобы ответить мадам, но тут же... закрываю. Гороскопы не велят. Что ж, подожду, когда откроется электронная запись. А сейчас бегом на работу. Кстати, больше за весь день никаких ссор не возникало.

День четвертый

Ровно в 8.00 мне приходит "разнарядка" на день. Сегодня я "Могу принять важное решение, связанное с работой". А "Вечер благоприятен для теплых дружеских встреч и посиделок". Возможны денежные поступления - хм, спасибо, конечно, но до зарплаты еще три дня (привет, шопинг вторника!).

Днем раздается звонок от знакомой из другого СМИ.

- А ты не хочешь поменять работу? - внезапно спрашивает она. - У нас тут вакансия появилась..

- Я подумаю, - растерянно говорю нет.

Нет, увольняться я не собираюсь, но осенить себя крестом желание возникло. Это что - совпадение? Не зря астрологи говорили про важное решение относительно работы. Его я, конечно, не приняла, но предложение-то поступило!

Вечером встретились с сестрой в кафе и вечер правда получился теплом - так что гороскоп опять в руку.

День пятый

"В первой половине дня Ракам рекомендуется заниматься хозяйственными делами, выполнять все работы, которые требуются в семье" - вот такую рекомендацию получила я в пятницу. Хм, а как же работа? Используем прием "ложь во спасение". Для чистоты эксперимента опять же.

Звоню руководителю и объясняю, что никак не могу прийти в офис, мол, кран течет, на грани коммунальной аварии. Скрепя сердцем меня отпускают. Мою полы в квартире, загружаю вещи в стиральную машину...

"Вторую половину дня посвятить общению с элитой". Какой элитой? Принцами, олигархами? Так их в моем окружении и нет. Ладно, пересматриваю свадьбу принца Гарри и Меган Маркл - и та самая элита становится немного ближе, хоть и по ту сторону экрана.

День шестой

Суббота. Просыпаюсь в 10.00 и начинаю строить планы на день - благо, вся квартира блестит после вчерашнего. Звезды же пророчат общение с большим количеством людей, а вечером "напряженную работу". Дудочки вам- буду отдыхать.

Через час звонок от начальника. Оказывается, журналистка, которая должна была ехать на задание, заболела. Просят ее подменить. Соглашаюсь, мысленно чертыхаясь. Вот же, услужила небесная канцелярия! Ведь еду-то я на лыжные состязания, где предстоит провести несколько интервью. А вечером корплю за компьютером: материал с гонок нужно отписать буквально с коленки. Мистика, да и только!

День седьмой

Наконец, воскресенье. Гороскоп шепчет: "Раки могут сегодня расслабиться, посвятить день себе любимым, измениться внешне". Да, уж хитрицы-астрологи наверняка сверяются с календарем. Ну что еще можно пожелать человеку в выходной? Кстати, о внешности - в салоне красоты сто лет не была. Но вот готова ли к кардинальным переменам? Может, в блондинку перевоплотиться? Записываюсь к мастеру.

- Может цвет волос поменять? - интересуюсь, сидя в кресле перед зеркалом.

- Почему бы и нет, - улыбается стилист и предлагает цвета на выбор. Бордо, блонд, рыжий?

- Нет, пожалуй, - схожу с дистанции. - Останусь брюнеткой. Подравняйте только кончики, пожалуйста.

А в воскресенье - день красоты. Благодарим за помощь в организации съемки Гранд-салон.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Итак, воскресенье подходит к концу, пора подводить итоги. Что я приобрела за эту неделю, следуя советам звезд? Пристрастилась к утренней зарядке, сделала несколько удачных покупок, избежала конфликтов в поликлинике и на работе. Что потеряла? Да, в общем-то ничего, кроме приличной суммы денег, которые, если так подумать, могла бы потратить и на более нужные вещи. Но от рассылки я отписалась. Ориентироваться на чужие советы, взявшиеся неизвестно откуда, все-таки не лучшая идея. Да и скучно это - постоянно держать в голове, что стоит делать, а что - нет. Впрочем, верить в предсказания действительно можно, но только обязательно позитивные.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Оксана САВЧУК:

Некоторые любят перекладывать ответственность за свою жизнь на небо

- В каждом из нас присутствует рациональное и интуитивное начало. Некоторые люди не умеет прислушиваться к себе, и вот тогда они обращаются к гороскопам. Читая прогнозы, мы расслабляемся и даже в какой-то степени перестаем отвечать за свои поступки. Мы как бы перекладываем часть ответственности на небесную канцелярию. Это удобно и временами даже приятно. Есть очень ведомые люди, которые относятся к гороскопам очень серьезно. Но увлекаться ими не стоит. В принятии каких-либо решений лучше опираться на себя, а не советы извне.