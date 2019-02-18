Трансляция матча «Байкал-Энергия» - «Енисей» на сайте irk.kp.ru

Внимание, любители хоккея с мячом! В Иркутске состоится матч с приставкой супер! В очередной домашней игре чемпионата России иркутская «Байкал-Энергия» на своем льду принимает одного из лидеров Суперлиги красноярский «Енисей». Стартовый свисток к игре на центральном стадионе «Труд» прозвучит 18 февраля в 19.00. Если же вы не сможете оказаться на стадионе, тогда смотрите прямую трансляцию игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

И конечно, напоминаем о турнирном раскладе. Перед очной встречей «Байкал-Энергию» и «Енисей» разделяют три строчки в турнирной таблице. Иркутяне с 42 набранными очками находится на 5-м месте, «Енисей» с 55 баллами расположился на 2-й позиции.

Прямая трансляция матча "Байкал-Энергия" - "Енисей".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. I этап. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Енисей" (Красноярск). Прямая трансляция матча. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. Ведущие прямого эфира Алексей Шапенков, Игорь Бялоус. http://www.baikal-energy.ru

Напомним, в матче первого круга, который прошел в Красноярске 15 ноября прошлого года, «Енисей» одержал убедительную победу со счетом 8:3. Так что бело-синим самое время брать реванш! Всего же между собой команды из Иркутска и Красноярска провели 113 игр, 41 победа на счету нашей дружины, в 63 победили гости, еще 9 матчей завершились вничью.