Браконьерский рейс: две тонны черной икры на 100 млн рублей задержали в Иркутской области

Обычная проверка документов на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в Слюдянском районе Иркутской области, закончилась изъятием крупнейшей за последние 20 лет партии черной икры. Водитель грузовика, который перевозил груз из Новосибирска в Читу, показал инспекторам ГИБДД накладные на перевозку 7 тонн горбуши. После этого полицейские решили лично проверить весь груз и заглянули в кузов рефрижератора. Вместо рыбы инспекторы нашли совсем другой деликатес. В 100 полимерных контейнерах, там находились сотни пластиковых и стеклянных упаковок с черной икрой осетра.

- После проведенного исследования, выяснилось, что все 2 тонны изъятой икры имеют натуральное происхождение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Это подтвердили и специалисты Росссельхознадзора по Иркутской области и Бурятии. Стоимость груза оценивается в 100 миллионов рублей.

Добавим, что по факту нелегальной транспортировки уже возбуждено уголовное дело. Сейчас разыскивается хозяин груза и заказчик.