Рынок недвижимости в Иркутске: Цены на новостройки упали, а на вторичку- подорожали

Двухкомнатная квартира с отдельной кухней в новостройке площадью не менее 50 квадратов и не дороже 2,5 миллионов рублей.Не об этом ли мечтает большинство молодых семей, которые только начинают вить свое гнездышко? А еще в списке пожеланий – рядом с остановкой, магазином, детской площадкой….

- Это золотой стандарт, - говорят иркутские риелторы. - Именно такое жилье и пользуется самым большим спросом. Но иоднушки и крохотные квартиры-студии - тоже разбирают очень быстро.

По отзывам специалистов, затишья на рынке недвижимости Иркутска почти не бывает. Уже с начала января в офисах риелторов телефоны не смолкают. В первый месяц года цены на новостройки упали почти на 1,7% по сравнению с декабрем. Купить жилье в новом доме можноза 47930,49 рубля за квадратный метр. Для сравнения - в марте 2018-го средняя цена "квадрата" равнялась 55 тысячам рублей. Это был пик подорожания за 12 месяцев. Стоит ли радоваться и надеяться, что и дальше цены на новенькие апартаменты будут стремиться вниз?

- Нет, - разочаровывает директор одного из риэлтерских агентств Иркутска Константин Козлов. - Падение в январе, скорее, связано с различными акциями застройщиков, которые хотели привлечь новых клиентов. По наших прогнозам, начиная с февраля-марта ценыначнут потихоньку ползти вверх. Но я не хочу никого пугать - больших удорожаний не предвидится, ведь конкуренцию никто не отменял. Но и аттракциона невиданной щедрости ждать не стоит - ведь спрос растет каждый день.

Об этом, кстати, говорит и тот факт, что подорожал квадратный метр вторички - в январе он стоил 56621 рубль. И это самая внушительная цифра за последний год!

- Приличных предложений на рынке вторжилья нет, - продолжает Константин Козлов. - Вот отсюда и "накрутка".

И потом Иркутск - город популярный. Приезжают студенты, создаются новые семьи, люди перебираются из глубинки в областной центр. Всем нужно где-то жить. По данным Центробанка в столице Приангарья в 2018-ом году оформили 25,5 тысяч ипотечных займов - это в полтора раза больше, чем в 2017-ом. Учитывая, что банки снижают ставки, не исключено, что в 2019-ом займов будет в разы больше.

Когда же лучше приобретать жилье? Риелторы говоря, что выгадать идеальное время для покупки собственных апартаментов невозможно. Фантастических распродаж такого дорогого и необходимого товара, как недвижимость, не предвидится. Также как и резкого подорожания. А еще не стоит ориентироваться на ту самую среднюю цены за квадратный метр - 47 тысяч рублей. Например, в Октябрьском районе стоимость жилья намного выше - порядка 60-ти тысяч. А вот вЛенинском можно приобрести просторную квартиру по цене совсем небольшой студии в центре.

КОНКРЕТНО

По данным Иркутскстата, в 2018 году в Иркутске ввели в эксплуатацию 331,7 тысяч квадратных метров жилья, в Иркутском районе – 425,7 тысяч квадратных метров. Объемы значительно выросли по сравнению с 2017 годом. Тогда, напомним, в Иркутске было сдано 281,6 тысяч квадратов, в Иркутском районе – 344,8 тысяч квадратов.

А КАК У НИХ

Сколько стоит квадратный метр в разных регионах (январь 2019-го, в рублях)

Новосибирск - 67 534

Тюмень - 60 464

Красноярск - 49 603

Иркутск - 47930,49

Улан-Удэ - 40 445

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