2019-02-18T14:07:47+03:00
Здоровье

Отказалась лечить: мать четырехмесячной девочки с ВИЧ осудили в Иркутске

Ребенок умер от пневмонии
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Отказалась лечить: мать четырехмесячной девочки с ВИЧ осудили в Иркутске.Отказалась лечить: мать четырехмесячной девочки с ВИЧ осудили в Иркутске.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Ленинском районном суде Иркутска вынесли приговор женщине с ВИЧ-инфекцией. Женщина полагает, вирус - миф. Такое отношение к опасному заболеванию стоило жизни ее четырехмесячной дочери. Мать признали виновной и осудили на 1 год исправительных работ.

Напомним, малышка поступила в Ивано-Матренинскую детскую больницу в тяжелом состоянии в феврале 2018 года. Диагноз врачей был неутешительным, они диагностировали, что ребенок уже находится на последней стадии ВИЧ-инфекции – с тяжелым поражением легких. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь грудничка не удалось – девочка умерла от пневмоцистной пневмонии.

- Болезнь обнаружили у 28-летней женщины пять лет назад, - рассказали в пресс-службе регионального центра СПИД. – Однако она оказалась ВИЧ-дисседентом и отказалась от лечения. Заявив, что вирус-выдумка.

И вот, иркутянка забеременела. От предложения пройти курс терапии, который в будущем предотвратил бы заражение ребенка, она отказалась наотрез. Более того, больная открепилась от поликлиники.

И пришла к медикам только перед родами. К сожалению, новорожденная дочь также оказалась ВИЧ-положительной. И вновь иркутянка отказалась от лечения, которое предлагали врачи, опасаясь за жизнь малышки.

Медики тщетно пытались доказать ей, что крохе нужны лекарства и даже пытались принудить мать к лечению через суд. Но безрезультатно. Семья была благополучная, они обеспечивали новорожденную всем необходимым…кроме лекарств.

- Позже она обвиняла врачей в неправильном лечении пневмонии, - прокомментировала ситуацию главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. –Иммунитет ребенка был разрушен, а драгоценное время упущено. Спасти ее было уже невозможно.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Суд посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного вердикта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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