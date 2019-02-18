Отказалась лечить: мать четырехмесячной девочки с ВИЧ осудили в Иркутске

В Ленинском районном суде Иркутска вынесли приговор женщине с ВИЧ-инфекцией. Женщина полагает, вирус - миф. Такое отношение к опасному заболеванию стоило жизни ее четырехмесячной дочери. Мать признали виновной и осудили на 1 год исправительных работ.

Напомним, малышка поступила в Ивано-Матренинскую детскую больницу в тяжелом состоянии в феврале 2018 года. Диагноз врачей был неутешительным, они диагностировали, что ребенок уже находится на последней стадии ВИЧ-инфекции – с тяжелым поражением легких. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь грудничка не удалось – девочка умерла от пневмоцистной пневмонии.

- Болезнь обнаружили у 28-летней женщины пять лет назад, - рассказали в пресс-службе регионального центра СПИД. – Однако она оказалась ВИЧ-дисседентом и отказалась от лечения. Заявив, что вирус-выдумка.

И вот, иркутянка забеременела. От предложения пройти курс терапии, который в будущем предотвратил бы заражение ребенка, она отказалась наотрез. Более того, больная открепилась от поликлиники.

И пришла к медикам только перед родами. К сожалению, новорожденная дочь также оказалась ВИЧ-положительной. И вновь иркутянка отказалась от лечения, которое предлагали врачи, опасаясь за жизнь малышки.

Медики тщетно пытались доказать ей, что крохе нужны лекарства и даже пытались принудить мать к лечению через суд. Но безрезультатно. Семья была благополучная, они обеспечивали новорожденную всем необходимым…кроме лекарств.

- Позже она обвиняла врачей в неправильном лечении пневмонии, - прокомментировала ситуацию главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. –Иммунитет ребенка был разрушен, а драгоценное время упущено. Спасти ее было уже невозможно.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Суд посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения обвинительного вердикта.