Сделаем себе подарок на 8 Марта: иркутские болельщицы едут на Универсиаду в Красноярск

Какой сюрприз лучше всего преподнести любителю зимних видов спорта в канун Универсиады? Конечно же билет на одно из соревнований главного спортивного события года в России! Его старт через две недели в соседнем Красноярске, до которого рукой подать - всего-то тысяча километров. Иркутянам вполне по силам сгонять в выходные на всемирные игры, да и больших денег не потребуется.

- Я со своими подругами так и сделаю, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске студентка иркутского медуниверситета Мария Рученкова. - Сначала хотела поработать на Универсиаде волонтером, даже заявку подала, но у нас в универе очень строго с прогулами, потом бы пришлось отрабатывать. От затеи пришлось отказалась, но от поездки нет. Решили с подругами съездить в Красноярск в выходные как болельщики. А что, отличный подарок сделаем себе на 8 Марта!

Из Иркутска девчонки планируют выехать вечером 7 марта и вернуться 10-го, обещают даже ни одной пары не пропустить. Билеты на поезд уже купили, за «туда и обратно» каждая выложила по 4,5 тысячи рублей. Чтобы сэкономить бюджет, нашли по интернету хостел за 400 рублей в сутки. Фешенебельные отели, которые построили специально к соревнованиям, даже рассматривать не стали. И, конечно, перед поездкой студентки тщательно изучили календарь соревнований.

- Да мы и билеты взяли уже, - улыбается Мария. - Точно посмотрим керлинг и поболеем за наших хоккеисток. Как раз будет финал по бенди. Если россиянки до него доберутся, обещаем сорвать голос, поддерживая их. Если успеем, еще и на фигурное катание заглянем. Я же планирую еще встретиться со своими друзьями-волонтерами, которые приедут из Белоруссии.

Кстати, о билетах на состязания. По словам Марии, приобрести их проще простого, на это у вас уйдет максимум 15 минут. Нужно зайти на официальный сайт Универсиады-2019 в раздел «Билеты». Выбирать любимый вид спорта, удобную дату проведения, место на трибуне и оплатить билет банковской картой. Затем скачать его и распечатать. Цены не кусаются: например, Мария отдала от 300 до 500 рублей за каждый. А вся поездка, по подсчетам, ей обойдется в 10 тысяч рублей.

Если на Универсиаду в Красноярск Мария Рученкова едет как болельщик, то на следующие крупные спортивные соревнования планирует прорваться уже в качестве волонтера. И здесь ей есть на кого равняться, ведь старшие товарищи из иркутского волонтерского центра уже поработали на Олимпиаде в Сочи и на домашнем чемпионате мира по футболу.

- Уже подала заявку на Европейские игры - 2019, которые пройдут летом в Минске, - говорит студентка. - Это моя мечта. Надеюсь, успешно пройду собеседования и тесты.

Ценные советы от завсегдатая чемпионатов

А вот иркутянке Нике Песчинской опыта не занимать. Она старается не пропускать ни одно мировое спортивное событие. Журналистка поработала и поболела за своих любимых атлетов на Олимпиадах в Сочи, Рио-де-Жанейро, Универсиаде в Казани. Вот и поездку в Красноярск спланировала заранее, а недавно получила официальную аккредитацию.

Иркутская журналистка Ника Песчинская на Универсиаде 2019 будет не только освещать спортивные события, но и сама болеть за российских атлетов. Фото: личный архив Ники Песчинской.

- В основном на таких топовых соревнованиях, рассказывают лишь о победителях и призерах, - говорит Ника. - Я же поставила задачу осветить не только жизнь чемпионов, но и участников, которые не попали в тройку. Порой и внизу турнирной таблицы встречаются очень интересные личности, а о них никто не знает. Буду это исправлять.

В первую очередь на Универсиаде - 2019 Ника Песчинская планирует побывать на турнире по самому любимому спорту иркутян - хоккею с мячом. Тем более что женская сборная России практически полностью состоит из наших землячек. Есть у журналистки и полезные советы болельщикам, которые на крупные соревнования едут впервые.

- Если хотите сходить на биатлон, лучше присесть где-нибудь на пригорочке недалеко от трассы, так как все разглядеть с трибуны очень сложно, - советует Ника. - Даже на Играх в Сочи я ничего не увидела. А на фигурном катании не покупайте билеты на верхние ряды арены. Также не увидите всей красоты. Ну а если не хотите тратить много денег, плотно завтракайте или обедайте перед походом на стадион. Потому что в точках общепита питание очень дорогое. Салатик рублей в 200 обойдется. И еще - вовсе не обязательно изучать город. Для болельщиков обычно готовят транспорт, который передвигается между спортивными объектами. Да и волонтеры, которые практически на каждом шагу, всегда помогут и подскажут. И уж на что точно не стоит жалеть денег, так это на церемонии открытия и закрытия. Обязательно сходите. В России они всегда самые яркие.

КОНКРЕТНО

За кого держим кулачки?

Переживаем, конечно, за женскую сборную России по бенди! Ее возглавляют иркутяне Александр Межуев и Оксана Проньшина, сразу 8 хоккеисток из Приангарья выйдут на лед. Так что нам есть за кого болеть!

А недавно стало известно, что еще один наш спортсмен едет на Универсиаду. Главный тренер мужской сборной России Ильяс Хандаев вызвал в команду одного из лучших бомбардиров «Байкал-Энергии» в этом сезоне - нападающего Владислава Кузнецова. 22-летний форвард перешел в иркутскую команду в ноябре прошлого года, но уже успел стать лидером. 92-й номер в 23 играх наколотил 20 мячей и сделал 10 голевых передач. Всего же в составе национальной дружины 16 хоккеистов.

Добавим, что мужской турнир по хоккею с мячом, который будет представлен на Всемирных студенческих играх впервые, пройдет с 1 по 10 марта. Кроме сборной России участие в нем примут команды Швеции, Норвегии, Казахстана, Финляндии и Белоруссии, которая заменила отказавшуюся сборную Китая.

СПРАВКА «КП»

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. В ней примет участие более 3 тысяч молодых спортсменов из 50 стран. Всего в рамках студенческих игр спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутские волонтеры на Универсиаде-2019: "Хочется показать иностранным спортсменам, что сибиряки - самые гостеприимные"