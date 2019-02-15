СК: зампредседателя Иркутского областного суда обвиняют в получении взятки

Громкое сообщение от СК России. На заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова завели уголовное дело. Следователи вместе с коллегами из ФСБ заподозрили высокопоставленного представителя власти во взяточничестве.

- По версии следствия, в 2017 года в Иркутске Новокрещенов через посредника получил две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей, - говорится в сообщении СК России.

За эти деньги зампредседателя должен был «закрыть» дело об административном нарушении «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», а также за вождение в пьяном. Иными словами, он освобождал нарушителей от ответственности.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение уголовного дело на зампредседателя. Ему уже предъявили обвинение по статье «Получение взятки». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, это не первый скандал с судьями в Иркутской области. Кадры с «пьяным» вершителем закона, которого остановили сотрудники ГИБДД, попали в Интернет.

СПРАВКА «КП»

Новокрещенов Николай Степанович родился в 1958 году в Шарканском районе Удмуртской АССР. После окончания в 1986 году юридического факультета ИГУ по специальности «правоведение» избран народным судьей Братского городского суда Иркутской области, который впоследствии возглавил. В 1998 году назначен председателем Октябрьского районного суда Иркутска. С 1999 года по 2012 год руководил управлением Судебного департамента в Иркутской области, в максимально короткий срок организовав работу новой структуры, призванной обеспечивать деятельность судов общей юрисдикции Приангарья. С сентября 2012 года и до назначения заместителем председателя Иркутского областного суда – председатель Куйбышевского районного суда Иркутска. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.