Лыжня России-2019 в Иркутске: самому старшему участнику 91 год, младшему – 5

«Лыжня России-2019» прошла в 37-ой раз. Иркутск не остался в стороне от ежегодного лыжного забега и присоединился к замечательной гонке. На заливе Ангары, что недалеко от поселка Молодежный Иркутского района, в воскресение 17 февраля на лыжи встали более 6 тысяч участников. Самому старшему из них – послу ГТО Константину Познянскому 91 год! А самому младшему – 5 лет. Именно с такого возраста разрешили участвовать организаторы. Для детишек 3-4 лет была отдельная дистанция 300 метров. На финише каждого юного лыжника ждал сладкий приз.

Участие во всероссийской акции приняло более 6 тысяч жителей Иркутской области. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Как всегда, иркутяне шли на соревнования, как на праздник - целыми семьями. Вот и погода не подвела. Несмотря на небольшой ветер, на термометре -4. Пришло долгожданное потепление.

- Дистанций было четыре: 5 километров для юношей и девушек до 18 лет, и 10 километров для мужчин и женщин, - рассказали в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Девиз «Главное – не победа, а участие» актуален как никогда.

- Ощущать себя частью чего-то большого, знать, что бежишь вместе со всей страной - невероятно, - говорят лыжники.

Как и всегда, максимальная дистанция гонки - 10 км. Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Чтобы не замерзнуть участникам заезда предложили поучаствовать в танцевальной разминке. А кто все-таки замерз, согревался вкусной кашей и горячими пирожками в полевой кухне.

Традиционное участие принял коллектив клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы». Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

После того, как все участники финишировали, жюри подвели итоги соревнований. На дистанции десять километров среди мужчин первым пришел Константин Гаврюшкин. Он смог обогнать победителя двух последних лет Евгения Иванченко. Среди женщин первой снова стала лыжница из Ангарска Екатерина Морозова. Самой спортивной семьей стала семья Киргизовых - 28 человек! Традиционное участие принял коллектив клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы».

Всем победителям вручили кубки, дипломы и спецпризы от спонсоров.