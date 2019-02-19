2019-02-18T14:04:10+03:00
Общество

С «Саянским бройлером» стать шеф-поваром может каждый

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Фото: «Саянский бройлер»Фото: «Саянский бройлер»
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«Саянский бройлер» расширяет ассортиментную линейку куриных полуфабрикатов, чтобы открывать новые вкусы и делать процесс приготовления блюд быстрым и удобным.

Куриные полуфабрикаты в пакетах для запекания - это уникальный продукт, позволяющий получить вкуснейшее блюдо, не прилагая к этому ни малейших усилий.

Фото: «Саянский бройлер»

Фото: «Саянский бройлер»

Нежное, богатое витаминами и легкоусвояемыми белками мясо, классический набор приправ - вот все компоненты готового обеда.

Одно из преимуществ продукта - удобная упаковка. Благодаря ей после вкусного ужина не придется мыть духовку, противень или микроволновку.

Приготовление блюда займет минимум времени. С «Саянским бройлером» любой человек без особых усилий может ощутить себя настоящим шеф-поваром.

Фото: «Саянский бройлер»

Фото: «Саянский бройлер»

Секрет качества продукции «Саянского бройлера» - в натуральности

Как предприятию удается не только держать качество на высоте, но и постоянно его повышать, рассказал председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов.

- Мы выращиваем цыплят в Иркутской области, на собственных натуральных кормах, не используем гормоны роста и ГМО, - отмечает Владислав Буханов. - Примерно половину необходимого объема пшеницы получаем от нашего дочернего хозяйства «Куйтунская нива», еще часть приобретаем у фермеров Заларинского, Куйтунского, Тулунского и Зиминского районов. Кроме того, полностью отказавшись от покупки белковых кормов, мы начали экспериментировать с рапсом и в 2018 году собрали более 8 тысяч тонн этой полезной масличной культуры.

Фото: «Саянский бройлер»

Фото: «Саянский бройлер»

Обеспечив себя кормами на год вперед, предприятие получило возможность не повышать цены на мясо кур. Кроме того, использование классических зерновых кормов собственного производства дало уверенность, что конечная продукция будет отличного качества.

- Мы не зависим от капризов рынка, контролируем происхождение зерна буквально от стебля до кормушки. Все это позволяет предприятию сдерживать цены, сохраняя высокие показатели качества, - поясняет Владислав Буханов.

https://www.s-broiler.ru/

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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