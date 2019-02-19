Следователи завершили расследование, прокурор утвердил обвинение. 29-летний иркутянин надолго отправится за решетку. А жители города теперь могут спокойно, без опаски, прогуливаться по бывшему ЦПКиО, ныне историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора». Именно это место в самом центре Иркутска – еще год-два назад, по сути, заброшенное, и облюбовал преступник. Его жертвами становились исключительно женщины. Они слабее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/692681" frameborder="0"></iframe> Под суд пойдет грабитель, который нападал на женщин в иркутском парке.Видео допроса и комментарии полицейских, которые задержали нападавшего.ГУ МВД по Иркутской области

- Нападал на прохожих, снимал с низ золотые украшения, отбирал мобильные телефоны и сумки, - рассказывают в полиции.

Пострадали 4 женщины. А может и больше. Это те, что обратились в полицию с заявлениями. Тяжелее всего досталось последней потерпевшей. Случай вызывал резонанс. Напомним, 12 июля прошлого года мужчина напал на 41-летнюю маму, которая гуляла по парку с ребенком в коляске. Злоумышленник, угрожая ей ножом, попытался отобрать сумку с вещами. Но женщина оказалась не из робкого десятка и дала отпор.Стала кричать, а сумку крепко прижала к себе. Опешив, грабитель словно превратился в разъяренного зверя. Он стал наносить молодой женщине удары ножом, после чего скрылся ни с чем. В результате иркутянка получила 7 ножевых ранений в область живота и груди. Ей чудом удалось добраться до зоогалереи, где ей вызвали скорую и полицию. На следующий день после сложной операции женщина пришла в сознание. А полицейские посчитали делом чести найти дерзкого преступника. Вскоре его заметили сотрудники патрульно-постовой службы на улице Декабрьских Событий. Там он пытался выручить деньги за украденные вещи в одном из ломбардов.

- Один из оперативников начал преследовать беглеца,- дополнили в ГУ МВД России по Иркутской области.- В это время напарник перегородил ему на автомобиле путь. Подозреваемого загнали в глухой двор, где и задержали.

В суд передадут 11 томов его злодеяний. Мужчина обвиняется в грабеже, разбойном нападении с оружием и в покушении на убийство.