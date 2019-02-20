Михаил Хардиков: Продолжаем стабильно работать

Стратегия в энергетике принимается не на месяцы - на годы вперед. Слишком большая зона ответственности, и ошибиться никак нельзя. В студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM) гендиректор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами En+ Group) Михаил Хардиков поделился результатами, которых удалось достичь в 2018-м, а также рассказал о планах компании на 2019 год.

Наращиваем производство

- Михаил Юрьевич, 28 января Минфин США снял санкции с En+ Group, РУСАЛа и «ЕвроСибЭнерго». Для этого акционерам пришлось пойти на уступки. Как вы оцениваете результат многомесячной борьбы за выход из-под санкционного давления США?

- Безусловно, положительно. Это беспрецедентная в истории всего мира ситуация, когда компании, в отношении которой были введены прямые санкции, удалось из-под них выйти.

Это прежде всего результат усилий акционеров компании, которые согласились на требования Минфина США. При этом основной акционер Олег Дерипаска пока остается в санкционном списке. Огромный пласт работы проделал председатель совета директоров En+ Group лорд Баркер. Его именем был назван план выхода из-под санкций. Мы весь прошлый год занимались тем, что обеспечивали стабильную работу предприятий. В энергетическом секторе группы En+ работает более 30 тыс. человек. Эти люди отвечают за стабильное энерго- и теплоснабжение огромных регионов. Мы не вправе допустить малейшего снижения надежности. Продолжаем стабильно работать.

- Каким 2018-й стал по производственным итогам? Удалось ли сохранить курс на развитие и рост производства?

- Выработку электроэнергии на энергопредприятиях En+ Group увеличили на 7% в сравнении с 2017 годом. При этом на ГЭС в Красноярске, Иркутске, Усть-Илимске и Братске производство экологически чистой электроэнергии возросло более чем на 6%. По выработке тепла у нас прирост 4,5%, общий объем - 28 млн Гкал. Мы продолжили все основные инвестпроекты, направленные на повышение надежности и безопасности наших предприятий, в том числе экологической. Также сохранили все социальные программы.

- Как себя чувствовали в 2018-м ваши энергетические предприятия в Восточной Сибири?

- Мы много лет ведем дискуссию о водности Байкала. Когда вода в озере была на низких уровнях, было много разговоров о том, что энергетики «слили Байкал». В 2018 году тезис о том, что водность циклична, который мы стараемся донести до общественности уже долгие годы, подтвердился. Приток в озеро Байкал составил 101,3% от нормы, восстановился уровень в 456,64 м в Тихоокеанской системе высот на конец 2018 года. Это на метр больше, чем было на конец 2017 года. Выработка электроэнергии на наших ГЭС Ангарского каскада в прошлом году почти на 6% выше, чем в 2017-м. Выработка на Красноярской ГЭС в 2018 году составила 21,5 млрд кВт/ч электроэнергии (на 7% выше, чем в 2017-м).

По ТЭЦ. Наша задача - не допускать перебоев в теплоснабжении. При этом ТЭЦ также производят электроэнергию. В прошлом году было произведено почти на 10% больше, чем в 2017-м: всего около 15 млрд кВт/ч.

Угольные активы компании «Востсибуголь» в 2018 году били рекорды: горняки добыли 15,5 млн тонн угля - на 11% больше, чем в 2017-м; показали производительность труда на уровне около 250 тонн на человека; был достигнут исторический максимум по переработке угля на Касьяновской обогатительной фабрике - 3,8 млн тонн за год (1989 г. - 3,67 млн тонн).

Иркутская ГЭС поможет избежать подтоплений весной. Фото: архив компании

Избежать подтоплений, сберечь тепло

- Сейчас появляются слухи о том, что некоторым районам Иркутска весной может грозить подтопление. Что планируется делать для того, чтобы этого не случилось?

- Регулированием попусков через Иркутскую ГЭС занимается Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов, с которым мы находимся в тесном контакте. Всегда вырабатываем единую позицию с регулятором, стараемся донести наше видение и, как правило, приходим к общим выводам. Благодаря позиции регулятора расходы воды через Иркутскую ГЭС в начале года составляли 2000 м3 в секунду, сейчас они опустились до 1400. Причина этому - ледостав в нижнем течении Ангары. Мы доносим свою позицию и стараемся выйти на отметки, на которых озеро Байкал должно быть по состоянию на 1 мая 2019 года: это 456,15 м. Если отметка будет больше, регулятор сможет найти решение, которое позволит избежать подтопления.

- Слышала, что в январе вы предлагали жителям Иркутска сообщать через соцсети об авариях. Насколько большим был отклик со стороны горожан?

- Тепловые сети в Иркутске - это более 700 км трубопроводов. У каждого люка человека не поставишь. Наши оперативные бригады раз в 2 недели проходят каждый участок, но этого мало. Мы бы хотели, чтобы активные жители Иркутска помогали городу становиться лучше. Если кто-то видит, что из-под земли идет пар, можно через наши страницы в соцсетях «Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтакте», Facebook быстро сообщить о неполадке. Оператор социальных сетей находится на главном щите управления тепловых сетей Иркутска - таким образом достигается быстрая скорость реакции. Только за первый месяц количество участников в наших группах в соцсетях превысило 1000. Обращений за это время поступило чуть больше 30, по всем проведена работа. Мы отвечаем каждому. Помимо соцсетей подключены Whatsapp и Viber.

Я лично хочу попросить всех жителей, кому небезразлична эта тема, активно сообщать о проблемах с работой теплосетей.

Рабочие колеса, хоккей, Байкал…

- Какие инвестпроекты будут реализовываться в этом году?

- Основной крупный инвестпроект - «Новая энергия». Он направлен на модернизацию наших ГЭС. Его цель - с 2022 года увеличить при том же объеме воды, пропускаемой через все наши гидростанции, производство экологически чистой энергии на 1,9 млрд кВт/ч в год. Мы заменили рабочие колеса гидроагрегатов на Красноярской, Братской и Усть-Илимской ГЭС. В этом году проект стартует на Иркутской ГЭС. Уже подписаны контракты на поставку оборудования.

В Ангарске до 2021 года будет реализован проект по переносу нагрузки с одной из самых старых тепловых станций «Иркутскэнерго» - ТЭЦ-1 на более современную и эффективную ТЭЦ-9. Планируем создать отдельное подразделение диагностики тепловых сетей. Очень надеемся снизить количество инцидентов и отключений, будем планомерно повышать надежность.

- Энергетические предприятия En+ Group известны мощными социальными проектами. Расскажите, пожалуйста, что уже делается и что будет происходить в этом направлении в 2019 году.

- Я бы разделил наши социальные проекты на несколько блоков. Первый из них - спорт. En+ Group - компания, которая стабильно поддерживает спорт в Иркутской области. Основной наш проект - ХК «Байкал-Энергия». Мы продолжим оставаться основным генеральным спонсором команды и ее детской школы. Надеемся, что конец сезона ребята проведут ударно и начнут хорошо готовиться к следующему.

Вторая часть спортивного блока - совместный проект En+, РУСАЛа и Федерации лыжных гонок России «На лыжи!». Мы его реализуем с 2016 года. Цель - популяризация лыжных гонок и помощь молодым спортсменам. За эти годы на лыжню вышло более 42 тыс. человек. В рамках этого проекта мы впервые в истории начали приобретать экипировку для спортсменов. В прошлом году в рамках проекта открыли в Иркутской области обновленный ЛБК «Ангарский». Очень важно, что этот комплекс остался общедоступным.

Следующий блок - благотворительные проекты, реализуемые совместно с Иркутским отделением Российского детского фонда. Помогаем, в частности, бороться с детским туберкулезом и сахарным диабетом. Также совместно с фондом реализуем проект «Библиотека «Добрый свет». В феврале выходит 9-я книга проекта под названием «Сибирское царство-государство», в которой собраны лучшие сказки, опубликованные в журнале «Сибирячок». Книги передаем в библиотеки, социальные учреждения, детские дома в регионах нашего присутствия (Иркутск, Красноярск, Нижний Новгород и др.).

Третий большой пласт проектов - все, что касается экологии. С 2011 года реализуем проект «360», который распространился уже не только на Байкал, но и на другие регионы России. В этом году также продолжим проект «Школа экологического предпринимательства» (ШЭПР), в рамках которого помогаем реализовывать идеи создания различных продуктов на берегах Байкала, где есть большие ограничения по ведению бизнеса.

Работы в этом году, как всегда, будет много.