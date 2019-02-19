Страховая компания «Колымская»: «Приобретайте, не теряя!»

Мы привыкли жить, надеясь на лучшее. Слушая рассказы о травмах или опасных для жизни и здоровья ситуациях, случившихся с другими, думаем: «С нами такого не произойдет», «Авось пронесет», «Вдруг не будет». А когда непредвиденное все же случается, теряемся и не знаем, что делать, к кому обращаться за поддержкой. Меж тем выход прост: полис страхования жизни. Именно он станет гарантией того, что из любой сложной ситуации вы и ваша семья выйдете достойно, без финансовых потерь.

- В наше непростое время людям больше, чем когда-либо, хочется обрести уверенность в завтрашнем дне, чтобы быть спокойным за судьбы родных и близких.

Что делать? Лучшим выходом станет эффективное использование инструментов страхования – например, таких, какие предлагает компания «Колымская», главная задача которой – всеобъемлющая забота о жизни и здоровье своих клиентов, - поясняет вице-президент страховой компании «Колымская» по Восточной Сибири Елена Свижак.

- Недаром страхование нередко сравнивают с подушкой безопасности в автомобиле или финансовым щитом для семьи.

Со страховым полисом ваша семья будет надежно защищена от критических финансовых ситуаций и бедности в результате несчастного случая.

Программы страхования жизни полезны для всех: семейных и одиноких, молодых и пожилых. Так, программы страховой компании «Колымская», такие как «Защита», «Пожизненная», «Финансовая», «Приумножение», «Страхование дополнительной пенсии», «Забота о детях», разрешат не менять сложившийся годами образ жизни, поскольку позволяют обрести денежный капитал. При этом в «Колымской» убеждены: чтобы справляться с финансовыми трудностями в любом возрасте, страховать жизнь надо уже сегодня.

Чем раньше вы откроете программу страхования, тем она будет выгоднее для вас. Кто может предположить, когда произойдет травма, несчастный случай? В это время работать невозможно, а лечение требует денежных затрат.

Все это серьезно ударяет по семейному бюджету, из-за чего благополучие подвергается большому риску. Сибирякам, застрахованным в «Колымской», справиться с бедой будет намного проще, ведь компания обязательно выплатит определенную сумму денег, размер которой зависит от договора страхования и от последствий несчастного случая, - говорит Елена Свижак.

Некоторые спросят: не лучше ли в таком случае доверить свои сбережения кредитной организации, положив деньги на банковский депозит?

Примеры из жизни убеждают: заключить договор страхования жизни все же намного выгоднее. И тому есть несколько причин. Да, кредитные организации тоже предлагают услуги по вкладам, но там, чтобы получить более-менее ощутимую процентную прибыль, нужно изначально располагать крупной суммой денег. А многие ли могут похвастать значительными накоплениями?

В «Колымской» вам предложат программы с ежегодной индексацией страховой суммы в целях защиты от инфляции.

К тому же, заключив договор страхования и сделав только первый взнос, вы уже находитесь под страховой защитой на всю страховую сумму, определенную договором.

В случае потери здоровья в результате несчастного случая или, не дай бог, жизни вы или ваши родственники получат внушительную компенсацию.

Также нельзя забывать о том, что по договорам страхования жизни предусмотрен ежегодный социальный налоговый вычет в размере 13% от уплаченных взносов за год.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Елена СВИЖАК, вице-президент страховой компании «Колымская» по Восточной Сибири.

- То, что в сегодняшних условиях страхование - лучший способ сохранить и приумножить накопления, понимают все больше людей. Так, состоятельных граждан привлекает тот факт, что, согласно российским законам, на деньги, внесенные в накопительное страхование, нельзя наложить взыскание. Это отличная возможность уберечь свои финансы в случае развода, тяжбы между партнерами и претензий третьих лиц.

Полисами накопительного страхования все чаще пользуются спортсмены, как никто другой, знающие: жить спокойнее, если ты застрахован от несчастного случая или травмы. По сути, сейчас страхование – это инвестиции: в себя, в будущее своих детей, в финансовую стабильность.

В отличие от банковского вклада полис страхования - это своего рода копилка, с помощью которой можно нарастить неплохой капитал.

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